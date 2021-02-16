16 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Enerjik tutum devam ediyor. Bugünlerde kendimizi daha girişken ve serbest hissedebiliriz. Duygularımızda da daha samimi ve heyecanlıyız. Yeni fikirler hızlı şekilde uygulamaya konabilir. Bağımsız ve farklı, daha özgün tavırlar içindeyiz. Samimi olsak da, karşılıklı konularda biraz daha sakin ve dengeli kalmakta fayda var.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatleri biraz daha planlı olmaya bakalım. Bu saatlerde eğer bir amacımız ya da planımız yoksa, kendimizi avare hissedebiliriz. Hedef koymakta fayda var. Sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Ancak akşam saatlerinde psikolojik açıdan bizi baskılayan, huzursuz eden durumlar gündeme gelebilir. Daha derin düşünmek durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Mısır Daha esnek davranabiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.