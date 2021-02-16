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16.02.2021 - 00:00 |

16 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Sakin düşünmekte fayda var! 16 Şubat 2021 Salı burç yorumuna göre bugün nelere dikkat edilmeli, neler yapılmalı?

16 Şubat 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Enerjik tutum devam ediyor. Bugünlerde kendimizi daha girişken ve serbest hissedebiliriz. Duygularımızda da daha samimi ve heyecanlıyız. Yeni fikirler hızlı şekilde uygulamaya konabilir. Bağımsız ve farklı, daha özgün tavırlar içindeyiz. Samimi olsak da, karşılıklı konularda biraz daha sakin ve dengeli kalmakta fayda var.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatleri biraz daha planlı olmaya bakalım. Bu saatlerde eğer bir amacımız ya da planımız yoksa, kendimizi avare hissedebiliriz. Hedef koymakta fayda var. Sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Ancak akşam saatlerinde psikolojik açıdan bizi baskılayan, huzursuz eden durumlar gündeme gelebilir. Daha derin düşünmek durumundayız.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Mısır Daha esnek davranabiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da Tohum günündeyiz. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni anlaşmalar ve ilişkiler kurabiliriz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir.

 

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

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