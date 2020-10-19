2020 Düğün Davetiyesi Sözleri - Davetiyelerinizde Kullanabileceğiniz Kısa Yazı Örnekleri

Siz ve gelecekteki eşiniz düğün davetiyesine ne yazacağınızı düşünüyor musunuz? Misafirlerinize evlilik sırasında ne kadar mutlu olduğunuzu anlatacak kısa düğün davetiyesi cümleler bulmak oldukça zordur. En güzel düğün davetlerini sizler için derledik. İçlerinden en beğendiklerini seçerek düğün davetiyenizde kullanabilirsiniz.

2020 düğün Davetiye Sözleri

Mutlu günümüzde sizlerin de aramızda olmasından onur duyarız.

Düğün törenimize sizler de katılırsanız oldukça mutlu oluruz.

Bu özel günümüzü siz değerli dostlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Ömür boyu mutlu olmak adına imza atarken, siz değerli dostlarımızın da aramızda olmasından mutluluk duyarız.

Hayatımızın en mutlu ve anlamlı gününde sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

Oldukça yakın zamanda evleneceğiz. Düğünümüz evliliğimizden çok daha başarılı olacak. Düğünümüzde müzik, eğlence ve bedava yemek bulunmaktadır.

Birbirini çok seven ve evlenmek isteyen iki gencin trajikomik hikayesini sakın kaçırmayın.

Davetiyelerinizde Kullanabileceğiniz Kısa Yazı Örnekleri

Gecelerimize yıldızları, karanlığımıza güneşi istemiyoruz. Yalnızca siz dostları istiyoruz evlenirken yanımızda

Birbirimizi çok sevdik ve birbirimize güvendik. Bir ömür beraber olmaya karar verdik. Bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Ellerimizi bir ömür boyu bırakmamaya söz verdik. Hayatımızın en mutlu gününde sizleri de aramızda görmekten sevinç duyarız.

Aşk denen yağmur altında birlikte ıslanmaya karar verdik. Bu mutlu günümüzde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

Gökyüzünde binlerce yıldız vardı, hepsi de birbirinden güzeldi ve parlıyordu. Fakat ben seni yani güneşi seçtim. Güneşim için binlerce yıldızdan da vazgeçtim. Mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmek dileği ile

Eğer mutluluk paylaşmaksa tüm mutluluğumu onunla paylaşmak istiyorum. Düğünümüzde sizleri de görmekten mutluluk duyarız.

Ömür boyu sürecek olan mutlu evliliğimizin ilk gününde yanımızdan olmanızdan sevinç duyacağız.

Acı ve tatlı günleri bir arada yaşamak adına beraber bir yola çıkıyoruz. Evliliğe ilk adımımızı attığımız bugün sizleri de aramızda görmekten sevinç duyarız.

Gönlümüz ferman dinlemedi, evlenmeye karar verdik. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Bekarlığı geride bırakıp ortak bir yaşamı kucakladığımız bugünde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Düğün törenimize katılıp onurlandırırsanız oldukça mutlu oluruz.

Sonunda evleniyoruz ve bu mutlu günümüzde sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

Soruyordunuz ne zaman evleneceksiniz diye. Evleniyoruz işte. Sizi de yanımızda görmek istiyoruz.