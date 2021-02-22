22 Şubat 2021 Pazartesi burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementinde ışıkların uyumu bizi daha anlayışlı ve duygusal açıdan derin kılıyor. Kendi içimizde daha uyumlu olabiliriz. Sezgilerimiz de bize yol gösterebilir. Bugün ailemizi ilgilendiren ya da sevdiklerimizle ilgili konularda daha mutlu tecrübelere açığız. Kimi zaman bu içsel uyum bizi tembelliğe de yöneltebilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerini daha iyi değerlendirmeye bakalım. Işıkların uyumu sayesinde bizi destekleyecek imkanlar bulabiliriz. Bu saatlerde kutlamalar, duygusal beraberlikler daha akıcı sonuçlar verebilir. Akşam saatlerinde farkındalığımızı arttıran tecrübelere açığız. Bizi duygusal açıdan uyandıran, yenileyen fırsatlar elde edebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Yılan Daha fazla anlayış geliştirebiliriz. Bugün derin ve düşünceli olabiliriz. İç dünyamıza daha çok dönebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.