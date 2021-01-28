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HaberlerAstroloji Haberleri 28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları
28.01.2021 - 00:00 |

28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları

Zor bir dolunay! 28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumuna göre bugün ne yapılabilir, nelerden kaçınmalı? Astrolog Hakan Kırkoğlu yorumluyor.

28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Aslan’a ilerledi ve günün geç saatlerinde dolunay gerçekleşecek. Ay’ın sert açılar altında kalması özellikle sevgi ilişkilerine ve mutluluğumuza bazı testler, değerlendirmeler getirmekte. Dolunaylar değerlendirme ve muhasebe yapma zamanlarıdır. Bugün duygusal önem verdiğimiz konularda zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı gurur yaptığımız ya da duygusal açıdan inatçılık ettiğimiz durumlara dikkat edelim. Kişisel çatışmalara girmemeye çalışalım. Kimi zaman gereksiz bir cömertlik ya da harcamalar da bizi zor duruma düşürebilir. Günün geç saatlerinde abartılar da çok yüksek. Bu saatlerde biraz daha akılcı olmak, öfke ile hareket etmemek yerinde olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Yönetici    Sezgilerimizi daha iyi kullanmaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve önemli sonuçlar, değerlendirmeler içindeyiz.

 

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Bugün

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde riskli durumlar oluşabilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız konulardan iyi iş çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Gün içinde ihtiyacınızdan fazlası için harcama yapmamaya özen gösterin. Hobileriniz için kendinize zaman ayırın.Devamını Oku

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Bugün

Babanızla ilgili konularda gözünüzden kaçan olaylar olabilir. Güvenlik konusunda dikkatli olunmasında fayda var. Gün içinde toprak ve emlak ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni şeyler öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerdeki eksikleri tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Küçük aksiliklere karşı duyarlı olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Birçok işi bir anda yapmanız gerekebilir. İşlerinizi tekrar kontrol etmenizde fayda var. Yaşadığınız olaylarda fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki durumlardan etkilenebilirsiniz. Kulağınıza asılsız dedikodular gelebilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün parasal konularla ilgili karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi düzeltmek ve toparlamak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili daha fazla şey öğrenmek için araştırma içinde olabilirsiniz. Bu konuda harcamalarınız artabilir. Yeni gelir kaynakları yaratmak isteyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel konular üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Önem verdiğiniz olayların üzerine gidip, düzeltme isteği içinde olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz şeyler tam istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Hassas olduğunuz konular ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün farkında olmadığınız olaylardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Bazı olaylar göründüğünden daha farklı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmeye çalışırken detaylar içinde kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir.  Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bazı konular ile ilgili yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Bu konuları detaylandırmak için uygun bir gündesiniz. Arkadaşlarınızdan bu konularda yardım alabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız gruplarla, yeni işlere girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizde karışıklık meydana gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizi toparlamak ve detaylandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden bu konuda destek alacaksınız. Bugün hedeflediğiniz konularla toplum önünde görünür olmak isteyebilirsiniz. Bürokratik işler biraz canınızı sıkabilir. Mesleki konularınızda yükleriniz artabilir. Hayatınızda bazı konuları fark etmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün rutin hayatınızın dışına çıkıp, farklı şeyler yapabilirsiniz. Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde keyifli şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha hızlı büyüme sağlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklı konularda keyfiniz kaçabilir. Endişe duyduğunuz olaylar daha fazla gündeme gelebilir. Parasal yatırımlarınız için kararlar almak isteyebilirsiniz. Beklenmedik konularda dönüşümler olabilir. Sizi bağlayıcı koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşiniz bazı konularda desteğinize ihtiyaç duyabilir. Ortaklı konularda eksikleri toparlamaya çalışacağınız bir gündesiniz. Karşınızdaki insanlar beklentilerinizi tam olarak karşılayamadıklarını hissedebilirsiniz. Gün içinde açık düşmanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sizi uğraştıran durumlar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün için çalışma hayatınızla ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte işlerinizi ilerletmek için çaba sarf edebilirsiniz. Detaylandırmanız ve bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sağlığınızı etkileyecek durumlardan uzak kalın.Devamını Oku

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