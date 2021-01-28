28 Ocak 2021 Perşembe burç yorumu – Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Aslan’a ilerledi ve günün geç saatlerinde dolunay gerçekleşecek. Ay’ın sert açılar altında kalması özellikle sevgi ilişkilerine ve mutluluğumuza bazı testler, değerlendirmeler getirmekte. Dolunaylar değerlendirme ve muhasebe yapma zamanlarıdır. Bugün duygusal önem verdiğimiz konularda zorlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı gurur yaptığımız ya da duygusal açıdan inatçılık ettiğimiz durumlara dikkat edelim. Kişisel çatışmalara girmemeye çalışalım. Kimi zaman gereksiz bir cömertlik ya da harcamalar da bizi zor duruma düşürebilir. Günün geç saatlerinde abartılar da çok yüksek. Bu saatlerde biraz daha akılcı olmak, öfke ile hareket etmemek yerinde olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Yönetici Sezgilerimizi daha iyi kullanmaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve önemli sonuçlar, değerlendirmeler içindeyiz.