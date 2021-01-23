28’inde dolunay var!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
Bu hafta 28’ine kadar, Ay büyürken esnek olmak, yaşayabileceğimiz sorunlara alternatif çözümler üretebilmek gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde daha sert, kırılgan, çoğu zaman bizi kopartıcı davranmaya iten koşullar var. Düşüncelerimizde haklı olsak da olaylara ya hep ya hiç yaklaşmak şeklinde çok faydalı olmayabilir. 28’indeki dolunay kendimizi ne kadar ifade ettiğimiz, anlatabildiğimiz ile ilgili sonuçlar ve değerlendirmeler getirecek. Burada kırılgan bir muhasebe içindeyiz. Bu sonuçları pek beğenmeyebilir ya da tamamen farklı seçimlerde bulunabiliriz. Sosyal konular, özgürlükler vurgulanıyor. 30’unda Merkür’ün geri gitmeye başlaması ile eksik olan işleri tamamlamaya başlayabiliriz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
24 Ocak Pazar
Zihinsel açıdan yeni şeyler öğrenmeye açık bir gündeyiz. Sınırlamalar olsa da kafaca hareket edebiliriz.
25 Ocak Pazartesi
Özellikle sabah ve öğle saatlerini görüşmeler, anlaşmalar ve iletişim konusunda daha iyi değerlendirebiliriz.
26 Ocak Salı
Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duygusal alanda ikilemler içinde kalabiliriz.
27 Ocak Çarşamba
Bugün yakın ilişkilerimizde ve ailevi konularda sevgi ihtiyacı ve bizi bağlayan unsurlar öne çıkıyor.
28 Ocak Perşembe
Dolunayın etkisi altında kişisel sürtüşmelere girmemeye çalışalım. Kendimizi göstermek istiyoruz.
29 Ocak Cuma
Dolunayın etkisi devam ederken, aceleci kararlar vermemek ve esneklik gösterebilmek çok önemli.
30 Ocak Cumartesi
Kişisel alanda kendimize çeki düzen vermek ve eksikleri tamamlamak için uygun bir gün olabilir.