28’inde dolunay var!

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Ay bugün Boğa’dan İkizler burcuna ilerliyor. Günün ilk yarısında parasal alanda ve harcamalarınızda abartıya gitmemelisiniz. Akşam saatlerinde ise kardeşler ve yakın çevreniz sizi daha meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında Ay burcunuzda ilerlerken daha girişken ancak tartışmacı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise maddi konular dikkat çekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında ilişkilerinizde daha sakin ve dengeli kalmaya bakmalısınız. Akşam saatlerinde ise Ay burcunuza ilerleyerek size daha yüksek konsantrasyon ve hassasiyet getirmekte.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında ilişkilerinizde daha dengeli olmaya bakın. Akşam saatlerinde ise bazı gizli durumlar huzursuzluk ve risk yaratabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün İkizler’e ilerleyecek. Günün ilk yarısında ailenizle ve toprağa ait konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise sizi meşgul edecek şeyler bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar bulabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde daha yorucu, test edici durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında duygusal açıdan huzursuzluk yaşanabilir. Neyse ki akşam saatlerinde daha akıcı ve olumlu bir bakış açısı içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında duygusal alanda kendinizi daha hassas hissedebilirsiniz, dengede kalmaya bakın. Akşam saatlerinde ise daha kararlı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün İkizler’e ilerleyecek. Günün ilk yarısında zaman alan işlere ve düzene dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ise eşinizle ilgili konular sizi daha çok meşgul edebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında kişisel konularda daha canlı ve yaratıcı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise uğraştırıcı koşullar, bazı stresler ortaya çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Günün ilk yarısında evle ilgili konularda daha sakin kalmaya bakmalısınız. İnatçılık etmeyin. Akşam saatlerinde ise aşk ve eğlenceli konulara daha açıksınız.Devamını Oku Devamını Oku