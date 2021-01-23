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HaberlerAstroloji Haberleri 28’inde dolunay var!
23.01.2021 - 00:00 |

28’inde dolunay var!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

28’inde dolunay var!
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Bu hafta 28’ine kadar, Ay büyürken esnek olmak, yaşayabileceğimiz sorunlara alternatif çözümler üretebilmek gerekiyor. Haftanın ilk günlerinde daha sert, kırılgan, çoğu zaman bizi kopartıcı davranmaya iten koşullar var. Düşüncelerimizde haklı olsak da olaylara ya hep ya hiç yaklaşmak şeklinde çok faydalı olmayabilir. 28’indeki dolunay kendimizi ne kadar ifade ettiğimiz, anlatabildiğimiz ile ilgili sonuçlar ve değerlendirmeler getirecek. Burada kırılgan bir muhasebe içindeyiz. Bu sonuçları pek beğenmeyebilir ya da tamamen farklı seçimlerde bulunabiliriz. Sosyal konular, özgürlükler vurgulanıyor. 30’unda Merkür’ün geri gitmeye başlaması ile eksik olan işleri tamamlamaya başlayabiliriz.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

24 Ocak Pazar

Zihinsel açıdan yeni şeyler öğrenmeye açık bir gündeyiz. Sınırlamalar olsa da kafaca hareket edebiliriz.

25 Ocak Pazartesi

Özellikle sabah ve öğle saatlerini görüşmeler, anlaşmalar ve iletişim konusunda daha iyi değerlendirebiliriz.

26 Ocak Salı

Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duygusal alanda ikilemler içinde kalabiliriz.

27 Ocak Çarşamba

Bugün yakın ilişkilerimizde ve ailevi konularda sevgi ihtiyacı ve bizi bağlayan unsurlar öne çıkıyor.

28 Ocak Perşembe

Dolunayın etkisi altında kişisel sürtüşmelere girmemeye çalışalım. Kendimizi göstermek istiyoruz.

29 Ocak Cuma

Dolunayın etkisi devam ederken, aceleci kararlar vermemek ve esneklik gösterebilmek çok önemli.

30 Ocak Cumartesi

Kişisel alanda kendimize çeki düzen vermek ve eksikleri tamamlamak için uygun bir gün olabilir.

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