29 Aralık 2020 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 13:28’e kadar İkizler burcunda boşlukta kalıyor. Kendimizi hareketli, huzursuz ve duygusal açıdan kararsız hissedebiliriz. Ay boşlukta iken verilen kararlar hayata geçmekte zorlanabilir. Bu saatlerde çok şey düşünsek bile karar vermek zor. Öğle sonrasında bizi ailevi konularda daha hassas kılan konular artabilir. Dolunay yaklaşıyor.

Nelerden kaçınmalı? Dolunay yaklaşırken, kendimizi ilişkilerde daha hassas hissedebiliriz. Beklentilerimiz de yükselebilir. Bugünlerde aşkta ve ilişkilerde hayallere daha çok açığız. Garip beklentiler ya da kendi kendimizi dolduruşa getirdiğimiz durumlar içinde olabiliriz. Aşkta hayal kırıklıklarına dikkat edelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Köpek Eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.