40 yaş ve üzerinde cinsel yaşam nasıl olmalı?

İnsanlar yaşın ilerlemesiyle birlikte cinsellikte farklılıklar olabileceğini düşünürler. Kısmen bunda haklıdırlar. Ancak değişmeyen bir gerçeklik var: Eğer kişi sağlıklıysa cinsel istek değişmez. Bununla birlikte cinsel işlevlerin bir kısmında değişiklikler olur. Bunların bir kısmı insanları korkuttuğu için ilaçlar gibi, başka yöntemlere başvurabilmektedirler.



40 yaş üzeri kadınlarda cinsellik:

1. Kadınlarda, bu yaştan sonra kendi bedenleri ile ilgili olumsuz düşünceler gelişebilir. Bu durum, cinsellikten uzak durmalarına neden olabilmektedirler.

2. Kadın için belirli bir yaşın üzerinde cinsellikle ilgili toplumsal yanlış öğrenmeler, kadınları cinsellikten uzaklaştırabilmektedirler.

3. Uzun süreli partner ilişkisinde; kadının cinsel olarak, hem karşı tarafı hem de kendi bedenini tanıması cinselliğin daha doyumlu yaşamasını sağlar.

4. Kadınların cinsellikte aktif dönemlerinin başlangıcında, orgazm süresi uzunken yaşla birlikte kısalır. Bu da kadının; bir cinsel birleşmede, birden fazla orgazm olmasını sağlayabilmektedir.

5. Kadınların menopoz sonrası da, aktif cinsel yaşantıları devam etmektedir.

6. Menopoz sonrası hamilelik riskinin ortadan kalkması, kadının daha güvenli ve rahat cinsellik yaşamasını sağlar.

7. 40 yaş sonrası menopoz belirtileri; bazı kadınları, cinsellikten uzaklaştırabilir.

8. Menopozla birlikte kuruluk ve orgazm süresinde uzama, rahatsız edici olabilir. Ancak bugün kuruluk için bazı tedaviler yapılabilmektedir.

9. Bu yaşlarda; tıbbi nedenlerle ilaç kullanımının artışı, cinsel istekte azalma yapabilir. Böyle durumlarda, hekimle görüşmesi ve sorunu açması önemlidir.



40 yaş üstü erkeklerde cinsellik:

1. Erkeklerde cinsel eylemde sertleşmede zaman zaman azalma olabilir. Ancak büyük bir kısmında; sigara ve alkol kullanmıyorsa, değişiklik fark edilmez.

2. Erkeklerin büyük bir kısmı cinsel aktif dönemlerin başlarında erken boşalma problemi ile karşı karşıyadır. Ancak yaşla birlikte erken boşalma sorunu ortadan kalkar ve alınan zevk miktarı artar.

3. Tek partnerli ilişkilerde partnerini daha iyi tanıdığı için cinsel ilişki daha zevkli bir hal alır.

4. Bu yaşlarda; orgazmdan sonra tekrar sertleşme için gereken süre uzamaktadır. Dolaysıyla bir gecede birden fazla birleşme yaşaması daha zor bir hal alır. Ancak bu süre 24 saati geçiyorsa bunun için bir tıbbi bir yardım almalıdır.

5. Yaşın ilerlemesi sonucu; sorumlulukların artışı ve stresli yaşantının artması, kişide cinsel isteksizlik oluşturabilir. Bu durumda psikolojik yardım almak iyi olabilir.

6. 40 yaş üstü oluşan bazı sağlık problemleri ve kullanılan ilaçlar cinsellikte sorunlara neden olabilmektedir. Bu durumu hekimiyle paylaşmalıdırlar.

7. Bir kısım erkekler; bu yaştan sonra farklı kişilerle cinsel deneyim yaşayarak, cinselliğini test etmek isterler. Ancak burada risk; yeni birisiyle cinsellikte olası bir cinsel sorun kişi için daha yıkıcı sorunlar oluşturabilir.

8. Günümüzde ne yazık ki bazı kişiler; herhangi bir hekime danışmadan, cinsel gücü ve sertleşmeyi artıran ilaçlar kullanmaktadırlar. Ancak; bu ilaçların başka organlara etkisi ve uzun kullanımda oluşabilecek yan etkiler konusunda fikir sahibi değillerdir. Mutlaka hekime başvurarak ilaç kullanılmalıdır.