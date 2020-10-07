43 İnç En Boy Olarak Kaç Cm Ve Kaç Ekran Eder? 43 İnç Smart Tv (Televizyon) Ölçüleri

Smart televizyonların boyutları genel olarak ekran boyutu şeklinde hesaplanır. Üretim noktasında her ne kadar inç üzerinden ele alınsa dahi, Türkçede hem cm üzerinden hem de ekran boyutu şeklinde ifade edilmektedir.



43 İnç En Boy Olarak Kaç Cm ve Kaç Ekran Eder?



43 inç televizyon hem en hem de boy olarak cm üzerinden hesaplanabilmektedir. Aynı zamanda kaç ekran edebileceği üzerinden de karşılık vermek mümkün.



43 inç boy ve en üzerinden = 95 cm x 54 cm



43 inç ekran boyutu = 109,22 cm



Diğer bir deyişle 43 inç 109 ekran olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda televizyon alırken eğer 40 inç tercih ediliyor ise karşılık olarak 109 ekran boyutu olduğunu dile getirmek mümkün. Aynı zamanda bunu en ve boy olarak ele alabilir ve buna bağlı şekilde ürünü elde edebilirsiniz.



43 İnç Smart TV (Televizyon) Ölçüleri



43 inç smart tv günümüzde özellikle evler için en çok tercih edilen boyutlar içerisinde yer alıyor. Farklı markalar bünyesinde akıllı dünyayı her yere taşıyan bu televizyonlar için aynı zamanda değişik hesaplama ölçüleri bulunmaktadır. 43 inç olarak LCD televizyon adına 109 ekran boyutu olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda boy 95 cm ve en 54 cm olarak hesaplanır. Bu hesaplama üzerinden 43 Smart TV ürünü nereye almak istiyorsanız, buna bağlı olarak yukarıdaki ölçü seçenekleriyle tercih gerçekleştirebilirsiniz.