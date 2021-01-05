5 Ocak 2021 Salı burç yorumu - Günlük burç yorumları

Bugün ne yapılabilir? Günün ilk yarısını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Işıkların uyumu genel olarak şansa ve ilerlemeye işaret ediyor. Bu görüşmelerden, anlaşmalardan kazançlı sonuçlar elde edebiliriz. Ortak çıkarları öne almak gerek. Aynı zamanda beraberlikler ve ilişkilerimiz açısından çok şey yapabiliriz. Öğle sonrasında Ay boşlukta kalacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay Terazi’de ilerlerken ilişkilerde denge arıyoruz. Günün ikinci yarısında daha fazla arayış içerisindeyiz. Düşüncelerimizi havada bırakmamalı, somut koşullarla da ilgilenmeliyiz. Gün boyunca ilişkilerden çok şey öğrenebiliriz. Ancak biraz da olayların parasal yönüne dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yönetici Bugün kararlılık ve istikrar teması var. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici ya da Işık günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.