Yeni yıla evde sevdikleriyle girmeye hazırlananlar, bu özel gün için muhteşem sofralar hazırlamak ister. En şık yılbaşı sofrası için tüyolarımızdan ilham alabilir ve kendi stilinize göre yılbaşı sofrası hazırlayabilirsiniz. Yılbaşı sofra fikirleri ile kendiniz ve misafirleriniz için harika bir akşam kurgulayabilirsiniz. Yılbaşı sofranız için öncelikle hangi renkleri kullanacağınıza karar verin. Daha modern, minimal, vintage ve daha birçok stil de yılbaşı sofrası hazırlayabilirsiniz. Peki, A'dan Z'ye yılbaşı sofrası dekorasyonu nasıl yapılır?

Klasik yılbaşı sofrası dekorasyonu





-Klasik yılbaşı renkleri kırmızı, beyaz ve yeşil renkleri bir arada kullanabileceğiniz gibi beyaz-gümüş, yeşil-altın sarısı gibi

renkleri kullanarak, klasik yılbaşı sofrası dekorasyonu hazırlayabilirsiniz. Renk seçimine karar verirken kullanacağınız yemek tabakları ve servislerinizi de gözden

geçirmenizde fayda var. Yemek takımı ve servislerinize uygun renkler seçmeniz vakit kazanmanızı sağlar.

-Mumlar, peçeteler, geyik objeleri, çam ağacı dalları ve kozalaklar gibi yılbaşını anımsatacak pek çok aksesuarı kullanabilirsiniz.

-Kırmızı ve yeşil kuşkusuz yılbaşı ruhuna en çok yakışan renkler. Klasik yılbaşı renkleri olarak sofranızda kullanabileceğiniz bu tonlarla sıcacık bir ortam hazırlayabilirsiniz.

-Kristal bardaklar, gümüş çatal bıçak takımları ve şamdan gibi aksesuarlarla sofranızın dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz.

-Ayrıca hazırlayacağınız sofrada isim kartlarının yanına davetlilerinizle çekilmiş fotoğrafları iliştirerek hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

Modern yılbaşı sofrası dekorasyonu





-Modern bir yılbaşı sofrası hazırlamanız için sofranıza biraz ağır bir hava katmak isterseniz mutlaka altın sarısını tercih etmelisiniz.

-Altın sarısını tabaklarınızda da tercih edebilirsiniz, ancak biraz farklılık isterseniz son zamanlarda moda olan çatal-bıçak takımlarınızla da kullanabilirsiniz.

-Mutlaka gözü yormayacak sade bir ikinci renk seçmeniz ve aksesuarlarla bunu desteklemeniz daha bir modern görüntü yaratacaktır.

-Uzun şamdamlar kullanabilir, cam kadehlerin içine yılbaşı topları yerleştirerek ters çevirebilir ve üzerine minik mumlar yerleştirebilirsiniz. Bu görüntü masanızı çok şık yapacaktır.

Vintage yılbaşı sofrası dekorasyonu





-Vintage yılbaşı sofrası hazırlarken en önemli detaylardan biri, vintage yemek takımı kullanmanız olacaktır.

-Vintage yemek takımının altında gri tonlarda vintage masa örtüsü serebilir ve üzerine gerçek ya da sahte kızılcık meyvesinden serpebilirsiniz.

-Yemek takımının yanında vintage gümüş kaplama kadeh bardakları tercih edebilirsiniz.

-Masa örtünüzün üzerine ikinci katman olarak çizgili desenlere sahip yemek altlığı kullanabilirsiniz.

-Son olarak vintage mumlarla dekorasyonu bitirebilirsiniz.

Minimal yılbaşı sofrası dekorasyonu





-Renkleri daha az kullanmak istiyorsanız ve daha minimal bir sofra hazırlamak istiyorsanız gümüş sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Örneğin beyaz ve güçüş renklerin hakim olduğu şık bir sofra misafirlerinizi büyüleyebilir ve unutamayacağınız harika bir zaman geçirebilirsiniz.

-Gümüşlerinize metalik tonlar ekleyebilir ve ışıltı yaratabilirsiniz.

-Yine burada da uzun zarif ve dekorsuz şamdamlar kullanabilirsiniz.

-Dekor olarak ise sade yılbaşı geyikleri, kozalaklar ya da kar taneleri kullanarak dekoru bitirebilirsiniz.