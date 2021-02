Adet Hesaplama Nasıl Yapılır? Reg Dönemi (Adet Döngüsü) Hesaplama Yöntemi

Kadınların vücudu her ay hamilelik için hazırlanır. Rahim içinde döllenecek yumurtanın tutunması için bir tabaka oluşur. Yumurta döllenmezse bu tabaka yumurta ile birlikte kanamayla atılır. Adet tarihinin bilinmesi aylık yumurtlama döneminin bilinmesi açısından da önemlidir.



Adet Hesaplama Nasıl Yapılır?



Adet döneminin ne kadar sürdüğü ve iki adet arasındaki sürenin ne kadar olduğu hususları kişiden kişiye değişir. Her kadında farklı olmakla birlikte iki adet arasında 21 ile 35 gün arasında bir süre geçer.



Adet gününün hesaplanması için kişinin adet düzeni hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Örneğin 29 günde bir adet görülüyorsa bu bilgi ile bir sonraki adetin ne zaman başlayacağı tahmin edilebilir.

Birkaç ay üst üste adet başlangıç tarihi takip edilerek ya da not alınarak bu döngü hakkında net bilgi sahibi olunabilir. Adet başlangıç tarihleri arasında geçen süre hesaplamalarda esas alınır.



Regl Dönemi (adet döngüsü) Hesaplama Yöntemi



Her kadın iki adet arasında kaç gün olduğunu bilirse gecikme durumlarında kadın doğum doktoruna giderek bir problem olup olmadığını anlayabilir. Ancak hava değişikliği, stres, üzüntü gibi çevresel etkenlerin gecikmeye neden olabileceği unutulmamalıdır. Senede bir ya da iki kez gecikme olması doğal karşılanmalıdır.



Aktif bir cinsel hayat varsa gecikme durumunda hamile olma ihtimali yüksektir. Gerekirse hamilelik testleri yapılabilir ya da doktor muayenesi yaptırılabilir. İlerleyen yaşlarda adet gecikmesi menopoz belirtisi de olabilir.