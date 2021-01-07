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07.01.2021 - 13:16 |

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Günümüzde pek çok kadın istenmeyen tüylerden kurtulmak ister. Bunun için de birbirinden farklı yöntemler kullanır. Özellikle ağda yapıldığında oluşan kızarıklıkların da iyileşmesi gerekir. Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik...

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?
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Ağda sonrası oluşan kızarıklıklara çözüm bulmak için birbirinden farklı yöntemler bulunabilir. Özellikle ağda kızarıklığı olan bölgelere bebek pudrası dökülebilir.

Ağda kızarıklığı nasıl geçer, ne iyi gelir?

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için belli başlı bazı yöntemler kullanılabilir. Öncelikle ağda yaparken doğru teknikler kullanılmalıdır. Ağda yapılırken dikkat edilmeli. Özellikle de kıl tüyleri doğru noktadan alınmalıdır. Çok uzun ve ya çok kısa tüyler ağda işleminin gerektiğinden daha acılı geçmesine neden olur.

Ağda kızarıklığını geçirmek için karbonat maskesi yapılabilir. Bunun için de bir kase yoğurt ile bir yemek kaşığı karbonat karıştırılır. Bu karışım ağda uygulanan bölgeye krem gibi sürülür. Bu karşım on dakika bekletildikten sonra kızarıklıklar giderilir. Ayrıca ağdadan sonra oluşabilecek sivilcelerin de önüne geçilir. Bunun yanı sıra bebek pudrası ile ağda kızarıklıkları giderilir. Bebek pudrası, gül suyu ve limon karıştırılıp bu da ağda kızarıklığının üzerine sürülerek ağda kızarıklığı giderilir.

Ağda sonrası kızarıklık neden olur, nasıl gider?

Ağda yaparken doğru teknikleri bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir. Özellikle de hassas bir cilde sahip olan kişiler doğru ağda seçimi yapmalılar. Ağda yapılırken ağda çok fazla ısıtılmamalı. Bu cildi yakarak kısa sürede tahriş edebilir. Ayrıca batıklar oluşmaması için ve ağda sonrası kızarıklık meydana gelmemesi için ağda kıl kökünün çıktığı yöne doğru çekilmelidir. Ağda yapıldıktan sonra cilt hassaslaşır.

Bu hassaslığın üzerine sıcak su ile durulama yapıldığında ağda sonrası kızarıklıklar ortaya çıkabilir. O nedenle tene asla sıcak su değdirilmemelidir. Kullanılan ağdanın kalitesi ve cilt tipine uygun olması da son derece önem taşır.

Doğru ağda tercih edilmelidir. Ağda yapılan cildi kaşımak ciltte kızarıklığa yol açar. Cilde uygulanan ağda işleminden sonra kozmetik ürünleri kullanılmamalıdır. Ağda yapıldıktan sonra buharlı ve sıcak alanlara girilmemesi gerekir. Ayrıca bakıma ve temizliğe de çok önem verilmeli.

Ağdadan sonra cilt tahriş olmasın diye ne yapılmalı?

Günümüzde ağda kızarıklığı nasıl geçer diye merak ediliyor. Ağda sonrasında cildin tahriş olmaması için en az 24 saat boyunca güneşe çıkmamak gerekir. Çok terlememek ve ağda yapılan yerin tuzlu suya değdirilmemesi de önem taşır. Çok dar kıyafetler ve hava almayan kumaşlar da tercih edilmemelidir. Ağda yapıldıktan sonra 24 saat kozmetik ürünleri kullanılmamalı.

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