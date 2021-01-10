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10.01.2021 - 13:07 |

Akciğer Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? Akciğer İltihabı Nasıl Tedavi Edilir?

Günümüzde hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olmak son derece önemli. Hastalık belirtilerini göz önünde bulundurarak vakit kaybetmeden bir doktora gitmek gerekir. Akciğer enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Akciğer Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? Akciğer İltihabı Nasıl Tedavi Edilir?
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Akciğer enfeksiyonu alt solunum yollarında gerçekleşir. Bunun başlıca nedenleri virüs ve bakterilerdir. Akciğer enfeksiyonu özellikle grip gibi bulaşıcı bir hastalığın ardından meydana gelir.

 Akciğer Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

 Günümüzde en fazla görülen hastalıklar arasında akciğer enfeksiyonu yer almaktadır. Akciğer enfeksiyonu diğer bir ismi ile akciğer iltihaplanmasının belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bu hastalıkta kalıcı bir öksürük, sarı ve kalın bir balgam, nefes darlığı ve hızlı solunum gelişebilir. Ayrıca nefes alıp verirken hırıltılı bir ses duyulur. Yüksek ateş, terleme, baş ağrısı, yorgunluk ve sersemlik akciğer enfeksiyonun belirtileri arasında yer almaktadır. Kişilerde görülen iştahsızlık, öksürürken oluşan göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı ve eklem ağrıları genel olarak akciğer enfeksiyonu belirtileri arasında yer almaktadır.

 Akciğer İltihabı Nasıl Tedavi Edilir?

 Akciğer iltihabı rahatsızlıklarında doğru tedavi yöntemi kullanılmalıdır. Özellikle tanısı konulan akciğer iltihabında genel olarak ilaç tedavisi uygulanır. Bakterilerden kaynaklanan ve şiddeti artan enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmaktadır. Antiviraller ise akciğerlerde oluşan ciddi viral enfeksiyonlarda kullanılır. Mantar nedeni ile akciğerlerde gelişen enfeksiyonlarda ise antifungaller kullanılmaktadır. Kişilerde meydana gelen vücut enfeksiyonlarını azaltmak için genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü ve nefes açan ilaçlar kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra ilerleyen süreçlerde oksijen desteği, damar yolundan antibiyotik tedavisi ve serum takviyesi de kullanılabilir.

 Akciğer İltihaplanmasında Kimler Risk Altındadır?

 Günümüzde özellikle kış aylarında çok fazla görülen akciğer iltihaplanmasında zayıf kişiler ve çocuklar riskli gruplar arasında yer alır. Ayrıca 65 yaş üstündeki kişiler, sigara içenler ve alkol tüketenler de akciğer iltihaplanmasına kolay bir şekilde yakalanabilirler.

 Akciğer iltihaplanması hastalığında risk grubunda olanlar genellikle zayıf bağışıklık sistemine sahiplerdir. Kanser ve ya lösemi hastalığı geçirmiş olan kişiler kendilerini akciğer iltihaplanmalarına karşı korumalılar. Çünkü bünyeleri zayıf olur. Ayrıca kemoterapi tedavisi görenler, alkol tüketenler ve şeker hastası olan kişiler de akciğer iltihaplanması riski ile karşı karşıya kalırlar.

 Akciğer İltihabından Kurtulmak İçin Neler Yapılmalıdır?

 Akciğer iltihabının bir daha gelişmemesi adına önemli adımlar atılmalıdır. Uzman bir hekim kontrolünde süren tedavi sırasında verilen ilaçlar doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Akciğer iltihabı olan kişiler sigaran uzak durmalılar. Bu süreçte yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. Hastalığa sahip kişiler yeterince dinlenmeliler. Yüksek ateş olursa buna yönelik ateş düşürücüler kullanılmalı.

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