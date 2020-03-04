Akdeniz anemisi neden olur? Akdeniz anemisinin sebepleri nelerdir? - Akdeniz anemisi nasıl tedavi edilir?

Talasemi majör, intermedia ve minör olmak üzere 3 tipi vardır. Halk arasında demir eksikliği ile karışan tipi talasemi minör diğer bir deyişle Akdeniz anemisi taşıyıcılığıdır. Akdeniz anemisi taşıyıcılığı hayatı etkileyen bir durum değildir. Hiçbir fiziksel ya da sosyal aktiviteye kısıtlama getirmez. Sadece demir eksikliği eşlik ederse yorgunluk ve halsizlik ortaya çıkabileceğinden demirden zengin beslenme talasemi taşıyıcılarında önemlidir.

Akdeniz anemisi tedavisi nasıl olur?

Talasemi taşıyıcısı olan anne ve babanın çocuklarında talasemi majör hastalığı görülme ihtimali yüzde 25’dir. Talasemi majör hastalığı ağır bir kansızlık durumudur. Bu hastalığı olan çocukların 3-4 haftada bir düzenli kan transfüzyonu almaları gerekir. Kesin tedavi şekli kemik iliği naklidir. Bu nedenle dünyada ve ülkemizde talasemi majör hastalığı evlilik ya da gebelik öncesi yapılan taramalarla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Talasemi taşıyıcılığı, rutin kan sayımından tahmin edilebilmekle beraber kesin tanısı elektroforez ile konulur. Elektroforezde hemoglobin A2 değerinin yüzde 3,5 üstü olması tanı koydurucudur.