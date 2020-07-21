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21.07.2020 - 02:54 |

Akşam Sefası Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bilimsel adı, Mirabilis jalapa olan akşam sefası çiçeği, akşamsefasıgiller familyasını aittir. Akşam sefası, tek senelik ve çok senelik çeşitleriyle bilinen bir süs bitkisi olarak tanımlanabilir. Kesme çiçekçilik alanında çok tercih edilmeyen bir çiçektir. Fakat bahçe dekorasyonunda en fazla kullanılan çiçekler arasında bulunmaktadır. Peki, akşam sefası çiçeğinin anlamı, özellikleri ve yararları nedir? Akşam sefası çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? İşte, bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Akşam Sefası Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Çiçek; Akşamsefası familyasından bir türdür. Çok senelik olarak yetiştirilen bir çiçek olduğundan uzun sene çiçeği şeklinde de isimlendirilebilir. Çiçeğin ana vatanı, Amerika'nın tropik bölgeleridir. Uzun senelerce yaşayacağı gibi boy şeklinde de bir metreyi geçer. Çiçeğin renk skalası; sarı, pembe, kırmızı, beyaz şeklindedir. Akşam sefasının yaprakları kısa saplıdır ve oval tarzdadır. Çiçek, akşam saatlerinde çiçek açıp sabah saatlerinde geri solar. Bu yüzden de adı akşam sefası adını almıştır. Çiçek, bazen çizgili ve bazen de benekli olabilir. Akşam sefasının kökü, kurt düşüren ve müshil etkisi bulunan bir faydaya sahiptir. Çiçek, kendi kendine yetişip, çoğalabilir.

Akşam Sefası Çiçeğinin Anlamı

Akşamları açan bu çiçeğin, anlamını adından almıştır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Akşam sefasının en mühim özelliği, sabah çiçeklerini kapatması ve akşam açmasıdır. Bundan ötürü Gece sefası ya da akşam sefası adını almıştır. Akşam sefasının bir diğer özellikleri;

- Akşam sefasının ana vatanı Amerika'nın tropikal yerleridir.
- Ekilmesi için en uygun zaman ilkbahardır.
- Akşam sefası bir metreye kadar uzamaktadır ve hemen büyür.
- Çiçek kendi kendine üreyebilir.
- Bitkinin kökü yumru ve kalın bir biçimdedir.
- Çiçeğin renk skalası; kırmızı, eflatun, pembe, sarı, turuncu ve beyazdır. Bunun dışında çizgili ve benekli çeşidi de vardır.
- Çiçekleri uzun olan akşam sefasının yaprakları kısadır.
- Akşam sefasının kökü çok derinlere inmemektedir.

Akşam sefası çiçeğinin görünümünün güzel olmasının dışında, birbirinden fazla yararı bulunmaktadır. Bu faydalar aşağıdaki gibi olacaktır;

- İştahsızlık sorununa iyi gelir.
- Adet düzensizliğine çözümdür.
- Akşam sefası çiçeğinin kökleri, müshil etkisine sahiptir.
- Ağrı kesici şeklinde kullanılan akşam sefası, idrar sorunu bulunanlar için de oldukça iyi bir etkiye sahiptir.
- Akşam sefası çiçeğinin terletme özelliği bulunur.

Sağlık bakımından her konuda oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bununla beraber çiçeğin hem bakımı hem de yetiştirilmesi çok zahmetsizdir. Bu yüzden de çok fazla tercih edilir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Akşam sefası çiçeğinin bakımının doğru bir şekilde yapılması, çiçeğin sağlığı adına çok önemlidir. Çiçek bahçe ortamında yetiştiriliyor ise; kış mevsiminde kökü sökülerek temizlenmeli ve ilkbahar aylarına dek ev ortamında serin yerlerde saklanmalıdır. Saksı ve balkonda yetiştirilen akşam sefası çiçeği için buna gerek yoktur.

Çiçeğin bakımı için köklerin donmaması oldukça önemli bir husustur. Akşam sefası çiçeğinin kış mevsiminin başlangıcında toplanır ve ilkbahar mevsiminin başında toprağa ekilip yeni bir çiçek sağlanabilir. Çiçeğin tohumla çoğaltılması ile toprağa ekilen çiçek tohumu, iki hafta içinde yeşermesi mümkün. Çiçeğin ekimi esnasında toprağın filizlenmesi adına toprağın yumuşak toprak olması çok önemlidir. Doğru toprak tercihinin yapılması, hem çiçeğin bakımı hem de çiçeğin yeşermesi adına oldukça kolay olmaktadır.

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