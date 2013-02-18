18.02.2013 - 14:25 |
Akupunktur ile hamile kalınabilir mi?
Hamile kalmada sorun yaşayan kadınların bir kısmı akupunktur yöntemini tercih etmektedir. Peki, bu yöntem gerçekten hamile kalmayı sağlar mı?
Hamile kalamama sebepleri sadece fiziksel değildir. Endişe, depresyon gibi ruhsal durumlar da hamile kalamamanızın nedeni olabilir.
İngiliz Akupunktur Konseryi’nden Toni Tucker, akupunktur sayesinde dengeli bir ruhsal hale ulaşan kadınların hamile kalma şansının da artabileceğini belirtiyor.
Akupunktur hamileliğin ilk aylarında görülen yorgunluk ve mide bulantılarına da iyi geliyor.
Uzmanlar, akupunktur yönteminin doktorlara danışılmadan uygulanmaması gerektiğini vurguluyor.