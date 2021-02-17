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17.02.2021 - 15:34 |

Akut Tonsillit (Bademcik İltihabı) Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bademcik iltihabı, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalık, bademcik şişmesi, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve yutkunma zorluğu gibi belirtiler ile ortaya çıkar. Bademcik iltihabının kesin tedavisi için doktora başvurmak gerekir. Ancak evde bitkisel yöntemlerle belirtileri belirgin bir şekilde hafifletmek de mümkündür. Akut tonsillit (bademcik iltihabı) nedir? İşte, tüm detaylar.

Akut Tonsillit (Bademcik İltihabı) Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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 Akut tonsillit, bademciklerin birinin ya da ikisinin birden iltihaplanması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık bakteri ve virüslerden kaynaklanan bir sağlık sorunudur. Hastalığın hızlı bir şekilde tedavi edilebilmesi için bademcik iltihabına neden olan soruna bağlı olarak hızlı ve doğru tanı koymak çok önemlidir.

 Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 Bademcik iltihabına viral ya da bakteriyel enfeksiyon neden olsa da kişi evde bakım ile kolaylıkla bu hastalığı atlatabilir. Bademcik iltihabına virüs neden olmuşse evde tedavi, tek tedavi yöntemidir. Çünkü virüsler üzerinde antibiyotiklerin herhangi bir etkisi yoktur. Viral enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkan bademcik iltihabının 7 ila 10 gün içinde iyileşmesi beklenir. İyileşme süreci boyunca evde uygulanması gereken işlemler ise,

Yatak istirahati: Hastanın evde yatarak bol miktarda istirahat etmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve iyileşmesinin hızlanmasını sağlar.

Yeterli sıvı alımı: Boğazın kurumasını önlemek, boğazı ıslak tutmak ve bu sayede ağrıyı hafifletmek için yeterli sıvı alınması çok önemlidir.

Sıcak ve soğuk yiyecek ve içecek tüketimi: Ballı ılık su, kafeinsiz bitki çayı, et suyu gibi sıcak gıdalar ve dondurma boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Tuzlu su ile gargara: 8 çay kaşığı ılık suya 1 çay kaşığı sofra tuzu karıştırılarak hazırlanan karışım ile gargara yapmak, boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Havayı nemlendirmek: Boğazı daha çok tahriş edecek olan kuru havayı buhar makinesi ile nemlendirerek boğaz ağrınızı önemli ölçüde hafifletebilirsiniz.

Pastil kullanmak: 4 yaşından büyük olan çocuklar için boğaz ağrısını hafifletmek için pastil tercih edilir.

Tahriş edici maddelerden kaçınmak: Evdeki sigara dumanı ve boğazı tahriş edecek temizlik ürünlerinden uzak durmak gerekir.

‌Tonsilit (Bademcik İltihabı) Belirtileri Nelerdir?

 Bademcik iltihabı, daha çok okul öncesi çağ ve ortaokul yıllarındaki çocukları etkiler. Rahatsızlığın en çok görülen belirtileri ise;

Boğazda kaşıntı

Kırmızı ve şişmiş bademcikler

Bademcikler üzerinde oluşan beyaz ya da sarı içi iltihap dolu zar ve lekeler

Yutma sırasında ağrı

Yüksek ateş

Sesin tınısında değişiklik

Ağzı açmakta güçlük

Karın ağrısı ve kusma

Baş ağrısı

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