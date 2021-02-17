Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır? Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir Mi?

Alerji, kısaca bağışıklık sisteminin maddeye karşı aşırı tepki göstermesi olarak tanımlanır. Farklı varyasyonları olduğundan, dünyada yaygın olarak görülebilen bir rahatsızlık türü olarak gösterilebilir.

Alerji Nedir?

Alerji, vücuda normal şartlarda zararsız olan maddelere karşı bağışıklık sisteminin aşırı şekilde reaksiyon göstermesidir. Alerjiye yatkın olan bireyler, atopik olarak isimlendirilirler. Kalıtsal özellikler taşıyabildiği gibi açık tenlilerde ve deniz kenarında yaşayan bireylerde görülme olasılıkları diğerlerine göre daha yüksektir.

Alerji Hastalıkları Nelerdir?

Alerji sadece bir etmene bağlı olarak gelişmez. Aynı şekilde bağışıklık sisteminin gösterdiği reaksiyon maruz kalınan duruma göre başlıca bölgeleri etkileyebilir.

Göz nezlesi, bu organda alerjik reaksiyon görülmesi durumunda ortaya çıkan hastalıktır.

Saman nezlesi olarak bilinen alerjik reaksiyon yine alerjik hastalıklar gurubunda yer alır.

Astım, alerjik bronşit nedeniyle ortaya çıkabilen bir tepki durumudur.

Ürtiker yani deri bölgesini etkileyen alerjik reaksiyon, alerjik hastalık gurubunda yer alır.

Alerji Hastalıkları Tedavisi Nasıl Yapılır?

Alerji hastalıklarının tedavisi tanı işleminde sonra başlanır. Her bir alerjik reaksiyon birbirinden farklı ve bağımsız olduğundan, kullanılacak tedavi yöntemleri farklı olabilir. Fakat bazı ortak tedavi yöntemlerinin olduğu bilinmelidir.

Alerji hastalıkları tanıdan sonra çeşitli ilaçlarla kontrol altında tutulabilir.

Bu hastalıkların tedavisinde en önemli adım ise genellikle alerjik reaksiyona neden olan maddelerden uzak kalmakla mümkün olabilir. Bunun için uzman doktor hastadan, vücudunda alerjiye neden olan yiyecek ve diğer durumları not olmasını ister. Kişinin aldığı notlara göre alerjik reaksiyon gösterdiği maddelerle ilgili belli bir liste ortaya çıkar. Bu listeye uygun şekilde rahatsızlığı olan kişi alerji hastalıklarından uzak durabilir.

Alerjik Hastalıklar Tamamen İyileşir mi?

Alerji hastalığı tam olarak kaybolmayan bir rahatsızlıktır. Çeşitli ilaçlar veya diğer yöntemlerle, alerji hastalığı kontrol altında tutulabilir. Ancak alınan tedbirler veya kullanılan ilaçlar terkedildiğinde alerjik reaksiyonlar yeniden başlar. Çünkü vücut dış ortamda daha önce etkilendiği maddelere karşı devamlı aynı reaksiyonları göstermeye devam eder.

Bundan dolayı alerji hastalığının tam anlamıyla kaybolması mümkün değildir ancak yaşam standartlarını iyileştirecek şekilde kontrol altında tutulması mümkündür. Bunun için uzman doktora başvurularak gereken tüm koşullar yerine getirilmeli ve belirtilen kurallara harfiyen uyulmalıdır.