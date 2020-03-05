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05.03.2020 - 04:09 |

Alerjiler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Cilt, Mevsimsel, Bahar Alerjieri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Günümüzde nedeni bilinmeyen, tedavisi bulunmayan alerji türleri bulunsa da yaygın alerjiler için teşhis ve iyileştirme süreci oldukça kolaydır. Doğru doktora giderek alerjilerin gündelik hayata etkisi büyük ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle, sıklıkla merak edilen alerjiler için hangi bölüme gidilir ve bahar alerjilerine hangi doktor bakar gibi soruların cevaplarını sizin için derledik.

Alerjiler İçin Hangi Bölüme Gidilir? Cilt, Mevsimsel, Bahar Alerjieri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

 

Rinit, deride kaşıntı, midede rahatsızlık gibi sık rastlanan ve hayat kalitesini etkileyen pek çok rahatsızlığın altında alerjiler bulunmaktadır. Kişiden kişiye reaksiyonlar değişmektedir ve kimi zaman alerji teşhisi konmaksızın hayat sürdürülebilir.

Alerji Nedir?

Alerji, en basit tanımı ile vücudun bağışıklık sisteminin yabancı bir maddeye karşı gösterdiği bir reaksiyondur. Bu yabancı maddelere alerjen adı verilir. Alerjenler kimi zaman dokunma, kimi zaman soluma, kimi zaman da tatma duyularıyla reaksiyona neden olurlar.

Alerji, hastalık olarak değerlendirilmemektedir. Ancak, kalıtsal bir rahatsızlıktır. Dünyada kimi alerjilerin bazı coğrafyalarda daha fazla görüldüğü araştırılmalarla ortaya çıkarılmıştır. Deniz kenarında yaşayan açık tenli insanlar güneşe karşı alerjiye daha eğilimlidir. Akdeniz toplumları süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoza daha duyarlıdır. Ayrıca, genel olarak tüm alerjik problemlere gelişmiş ülkelerde daha sık rastlanmaktadır.

Alerjik reaksiyona sebep olan maddelerin çoğu organiktir. Kimi insanlarda hiçbir etki yaratmayan bu maddeler kimileri için ciddi anlamda sorun çıkarmaktadır. Stresli ve hızlı yaşam koşulları, çeşitli gıdalar ve katkı maddeleri, hava kirliliği, polenler ve yoğun çalışma saatleri alerjilerin artışında önemli faktörlerdir.

En Sık Rastlanan Alerjenler Hangileridir?

Dünyada en yaygın gözlenen alerjen bahar aylarında artan polenlerdir. Bunun dışında ev tozu, evcil hayvan tüyleri de sık rastlanan alerjenler arasındadır. Süt ve soya gıdasal alerjenlerin başında gelmektedir.

Ek olarak arı sokmaları veya imitasyon takı kullanımı da deride alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Alerjiler İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Alerjiler çeşitli olduğu için, gidilmesi gereken bölüm ve doktor da alerji türüne göre değişmektedir.

Temel olarak alerjik reaksiyonun yaşandığı organ veya bölgeye göre bu konuda net bir şekilde karar verilebilir.

Göz nezlesi olarak da bilinen göz akıntısı problemi için göz doktoruna gitmek gerekir. Böcek alerjisi, kurdeşen veya egzama gibi cilt sorunları için dermatologlara başvurulmalıdır.

Mevsimsel, Bahar Alerjileri İçin Hangi Doktora Gidilir?

Bahar alerjileri farklı şekillerde reaksiyonlara neden olabilir. Semptomların başında burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, baş ağrısı, sık olarak hapşırma dürtüsü ve yorgunluk gelmektedir. Vücuda türlü şekillerde etki eden bahar alerjileri tedavi edilmediğinde günlük hayatı ciddi anlamda zorlaştırabilir.

Bahar alerjilerinin teşhisi ve tedavisi için, erişkinler dahiliye veya immünoloji doktorlarına başvurabilir.

Çocuklar için benzer şekilde çocuk hastalıkları veya çocuk immünoloji doktorlarına gitmek gerekir.

Doktorlar, kimi zaman hap kimi zaman aşı tedavisi önererek rahatsızlığa çözüm sunmaktadır.

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