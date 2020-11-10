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10.11.2020 - 12:59 |

Alıçın Faydaları Nelerdir? Alıç Yaprağı Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Alıç meyvesinin faydaları insanlar tarafından araştırılıyor. Sağlığa olan faydaları öğrenildikçe, talep edilen ürünler arasında yer almaya başladı. Alıçın faydaları nelerdir? Alıç yaprağı ve çekirdeği neye iyi gelir? Bu bilgileri sizler için derledik.

Alıçın Faydaları Nelerdir? Alıç Yaprağı Ve Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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 Alıç, çok eski zamanlardan bu yana yetişen doğal bir meyvedir. Alıç, eski zamanlarda ilaç niyetine çokça kullanılmış bir besin olarak bilinir. Hatta, İbni Sina’nın şifa reçetelerine kadar girmiş olan bir besindir. Zaman içerisinde ilaç sanayi geliştiği için, alıç meyvesi de unutuldu. Fakat unutulmaması, bilinmesi gereken birçok faydası vardır. Sağlığımızı korumak adına alıç meyvesini tüketmeye özen göstermeli, evlerimizde alıça yer ayırmalıyız.

Alıçın Faydaları Nelerdir?

1) Alıç meyvesi yağ yakımında önemli bir işleve sahiptir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır. Bu da daha fazla kalori yakmamızı sağlar.

 2) Alıç, özellikle tansiyon hastaları için en büyük ilaç sayılabilmektedir. Hem yüksek tansiyonun hem de düşük tansiyonun kontrol edilmesine yardımcı olan bir besin kaynağıdır.

 3) Alıç, bağışıklık sistemini güçlü tutmaya yardımcı bir besindir. Bünyesinde C vitamini barındırır. C vitamini sayesinde vücutta oluşabilecek tehlikeli maddeler vücuttan dışarıya atılır. 

4) Cildin temizlenmesine ve korunmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde cilde güzel bir görüntü sağlarken, cildin genç bir görünüm kazanmasında da etkilidir.

5) Alıç, içermiş olduğu birtakım bileşenler sayesinde kabızlığı tedavi eder. Bağırsak enfeksiyonlarını giderir.

6) Alıç, karaciğer sağlığını korumaya yardımcı bir besin kaynağıdır.

7) Sindirim sistemini rahatlatarak düzenli ve sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar

8) Alıç, hafızayı güçlendiren bir etkiye sahiptir.

9) Alıç, yüksek kan basıncını dengeler.

10) Kötü huylu kolesterolü azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Alıç Yaprağının Faydaları Nelerdir?

1) Alıç yaprağı, tıpkı meyvesindeki gibi bünyesinde antioksidan barındırır. Bu sayede kanser hücresinin vücutta oluşması engellenir. Ve var olan kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını önler.

2) Alıç yaprağının kalp ve damar sağlığına iyi gelen bir yanı vardır. 

3) Üst solunum yolları hastalıklarının tedavisini destekleyici rol oynar.

4) Kan akışını hızlandırarak dolaşım bozukluklarının tedavisinde önemli rol oynar.

5) İştahı bastırdığından dolayı, alıç yaprakları salata içerisine eklenerek zayıflama diyetlerinde kullanılabilir.

6) Alıç yaprağı, mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Mideyi koruyucu bir etkiye sahiptir.

7) Kan akışını hızlandırarak dolaşım bozukluklarının tedavisinde önemli rol oynar.

8) Kansızlığa iyi gelir. Kansızlık nedeniyle oluşabilecek el ve ayak üşümelerinin önüne geçerek, titremeleri önler. 

9) Damar içi plak oluşumunu engeller ve var olan plakların temizlenmesine yardımcı olur.

10) Kalp kaslarının güçlenmesinde, mitral kapakçık yetmezliğinde tedavi amacıyla kullanılabilecek güce sahip bir şifadır.

Alıçtan bir çay hazırlayıp tüketilebilirsiniz. Alıcın meyvesi, yaprağı ve çekirdeği kullanılır karışımı hazırlamak için. Sonrasında bir bardak kaynamış suda hazırlanan karışım demlendirilir. Ve sabah akşam tüketilmeye hazır hale getirilir. Bu şekilde tüketim gerçekleştirildiğinde, detoks etkisi yaratılmış olur. Hazırlanan alıç çayı, toksin maddelerin ve vücutta biriken fazla suyun dışarı atılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda aç karnına içildiği için de iştahı azaltacak ve zayıflamaya yardımcı olacaktır.

Alıç Meyvesinin Çekirdeği Ne İşe Yarar?

Alıç çekirdeği de alıç yaprağı ve meyvesinden farklı özellikler taşımaz. Çekirdeğinin de birçok derde deva olduğu bilinir. Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir.

1) Alıç çekirdeği kalbe iyi gelir. Kalpte oluşabilecek ritim bozukluklarını engeller. Aynı zamanda kalp yetmezliği hastalığının tedavisinde etkin rol oynar.

2) Alıç çekirdeğinin en önemli faydası kalbe iyi gelmesidir. Tam anlamıyla bir kalp dostudur. Ayrıca damarlarda oluşan tıkanıklıkları gidermeye de yardımcı olan mucizevi bir besin maddesidir.

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