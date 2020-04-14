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14.04.2020 - 23:42 |

Ameliyatsız karın germe hakkında bilmeniz gereken her şey

Karın germe işlemine bir alternatif, yüzey seviyesinde çalışan bir vücut şekillendirme prosedürüdür. Bu süreçler, yağ hücrelerini öldürmek amacıyla ısıtarak veya dondurarak çalışır. Bu da hiçbir egzersizin o bölgelerde çalıştığı gibi görünmeyen yumuşacık alanlar için etkilidir.

Ameliyatsız karın germe hakkında bilmeniz gereken her şey

Ameliyat olmadan yağ fazlalıklarından kurtulmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hem ameliyat süreci hem de sonrasında yaşama ihtimali olan komplikasyonlardan korkan kişiler, ameliyatlara karşı alternatif yollar arıyor.

Karın bölgesinde dramatik yağ azaltımı gerektirmeyen insanlar, ameliyatsız karın germe yöntemlerinden yararlanabilirler. Bu yöntemler maalesef yüksek kilolara sahip kişilerde istenilen etkiyi vermeyebilir.

Bölgesel zayıflama cihazlarının amacı, biriken fazla yağları parçalamayı hedefleyerek incelmeyi sağlamaktır.

Ameliyatsız karın germe hakkında bilmeniz gereken her şey


Ameliyatsız karın germe isteyen kişiler; lazer lipoliz, lazer liposuction veya vaser liposuction gibi yöntemleri tercih edebilirler. Bu yöntemlerde yağ hücresinin zarının parçalanmasını hedef alınarak yola çıkılır.

Spor ve diyete rağmen erimeyen ve incelmeyen bölgelerde bu yöntemler etki gösterebilir. Vücut imajını bozan ve orantısız görünüme sebep olan lokalize yağlanmalardan bu yöntemler sayesinde kurtulabilirsiniz.

Ancak bu tür işlemler bir tür kilo verme işlemi olmadığından, daha çok incelme etkisi aranmalıdır. 

Aletlerdeki enerji hedef dokuya deri yüzeyinden işlenerek verilmeye çalışılır. Isı hedef dokuya kanül yardımı ile ulaştırılır ve yağ dokusu ısıtılarak yok edilmeye çalışılır.

Lazer liposuctionda ise lazer ile eritilen ve parçalanan yağ dokusunun vücuttan dışarı atılması amaçlanır.

Lazer kullanılan yöntemlerde ağrı, morarma ve şişkinlik en az seviye indirilmektedir. Operasyon sonrası lazer yöntemi sayesinde dalgalanma ve sarkma gözlenmez.

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