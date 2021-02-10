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10.02.2021 - 15:47 |

Anafilaksi Nedir? Anaflaktik Şok Ne Demektir, Belirtileri Nelerdir?

Şiddetli seviyelerde alerjisi olan kişilerde, alerjinin oluşmasına sebep olan alerjen maddelere maruz kalma durumu, anafilaksi adı verilen ve hayatı ciddi derecede tehdit eden bir reaksiyonla sonuçlanabilmektedir. Anafilaksi, ilaçlar, zehir ya da bazı gıdalara karşı gelişen şiddetli bir alerjik reaksiyondur. Peki, Anafilaksi nedir? Anaflaktik şok ne demektir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar.

Anafilaksi Nedir? Anaflaktik Şok Ne Demektir, Belirtileri Nelerdir?
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Anafilaksi problemi, düşük nabız, deride döküntüler ve anafilaktik şok şeklinde gözlemlenen bazı belirtilere sahiptir. Bu durum oluşuğu taktirde kişilere hemen müdahale edilmemesi halinde ölümcül olabilmektedir. Anafilaksi teşhisi konulan kişilerin yanlarında sürekli olarak epinefrin adı verilen ilacı bulundurmaları gerekmektedir. Epinefrin, ölümcül olan anafilaksinin semptomlarını azaltmaktadır.

Anafilaksi Nedir?

Teşhis koyulur koyulmaz hemen tedavi sürecine başlanması gereken ölümcül bir alerjik reaksiyondur. Arı sokması, yer fıstığı gibi durumlara alejisi olan bireylerin bu sorunlarla karşılaşması halinde, yaklaşık olarak 2 - 3 dakika sonrasında anafilaksi ortaya çıkabilmektedir. 

Anafilaksi hastalığı, kişilerin bağışıklık sistemini etkilemektedir. Anafilaksiye sebep olan etmenler ile karşılaşıldığında kişilerin tansiyonu düşer, solunum yollarında daralma meydana gelir ve bu durum da kişiler nefes almakta zorlanır. Bunun sonucunda kişiler nefes alamadığı için oksijen ihtiyacı karşılanamaz. 

Anafilaktik Şok Ne Demektir, Belirtileri Nelerdir?

Anafilaktik şok, alerjen bir maddenin uyarması ile vücut içerisinde bazı hücrelerden salgılanan maddeler yüzünden aniden başlayan alerjik reaksiyonlardır. Anafilaktik şok belirtileri şunlardır.

  • Kaygı
  • Karın ağrısı
  • Öksürme
  • Karışıklık
  • İsilik
  • Yüzün şişmesi
  • Konuşma bozukluğu
  • Hırıltı
  • Düşük nabız
  • Nefes almada zorluk
  • Ciltte kaşıntı
  • Yutkunmada zorluk
  • Bilinç kaybı
  • Mide bulantısı
  • Boğazda ve ağızda şişme
  • İshal
  • Şok

Anafilaksi Nasıl Önlenir?

Anafilaksiyi önlemenin en etkili yolu, anafilaksinin oluşmasına sebep olacak maddelerden uzak durmaktır. Buna yardımcı olarak tıbbi uyarıları içermekte olan bilezik ya da kolye takılabilir. Hasta olan kişiler sürekli olarak içerisinde reçeteli ilaçların olduğu acil durum kiti taşımalıdır. Hekimler, acil durum kiti içerisinde bulunması gereken malzemeler ile ilgili bilgi verecektir. İlaçların düzenli olarak son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir.

Bütün tıbbi müdahalelerde doktorlar ve hastane personelleri anaflaksi konusunda uyarılmalıdır. Anaflaksiye sebep olan böcekler ise, çıplak ayak toprakta ve çimenlerde yürüyüş yapılmamalıdır. Bu sebeple uzun kollu kıyafetler ve pantolonlar tercih edilmelidir. Özellikle parlak kıyafetler böcekleri çekeceğinden dolayı tercih edilmemelidir. 

Anaflaksiye sebep olan gıdalar ise, yiyeceklerin içerikleri kontrol edilmeden tüketilmemelidir. Geçmiş zamanlarda tüketilen güvenli yiyecekler, yeni keşiflerden daha sağlıklı olacaktır. Dışarıda yemek yiyen kişilerin ise yemeğin içinde neler olduğunu öğrenmesi ve nasıl hazırlandığını sorması da faydalı olacaktır. 

 

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