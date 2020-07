Anne adayları doğuma hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Çocuk, Ergen ve Kadın Sağlığı Birimi Bağlık Aile Sağlık Merkezi'nde açılan 'Gebelik Bilgilendirme Okulu' her ayın ikinci haftasında anne adaylarına eğitim düzenliyor. Eğitimde anne adayları doğumun her aşaması hakkında bilgilendiriliyor.Eğitimler, Çerkezköy Toplum Sağlığı Merkezi eğitimcileri hemşire Ülkü Aycan, Ebe Aygen Benli, Ebe Emel Çakıroğlu, hemşire Zehra Aydınlı, doktor Güler Uluçay ve Doktor Eylem Patır tarafından Gebelik Bilgilendirme Okulu'nda düzenleniyor.Eğitimciler, anne adaylarına “Sağlıklı Gebelik, Aile Planlaması, Anne Sütü ve Emzirme, Bebek Bakımı, Doğum Evreleri, Doğum Eğitimi, Doğum Çantası, Doğum Öncesi ve Sonrası Egzersizler, Gebelik ve Emziklikte Beslenme, Riskli Gebelikler, İletişim’’ konularında eğitim veriyor.Eğitimin önemine değinen İlçe Sağlık Müdürü Dr. Olcay Palak ‘Belli prensiplerle eğitilmiş tüm anne adayları doğumu normal ve doğal bir olay gibi algılamaktadır’dedi.

Doğumun her aşamasını bilen annelerin doğumunun da kolay olacağını dile getiren Palak, “Doğum için belli kasılmalar başladıktan sonra doğumun tüm aşamalarını bilen anne adayı için her olay bir sonraki olayın habercisi gibi algılanacak, mutlu son yaklaşıyor diye sevinecek ve bu süreç içinde olanları anlayış ve güven ile karşılayacaktır. Aksi halde her olaydan sonra 'Eyvah arkasından ne gelecek' diye korkacaktır. Gebeler annelerinden, arkadaşlarından, kitaplardan hatta filmlerdeki ağrılı doğum sahnelerinden aldıkları yetersiz ve yanlış bilgilerden, mutlaka bilinçli bir şekilde doğruya yönlendirilmelidir. Hele doğum hakkındaki bilgileri korkunç doğum hikayelerine ve dayanılmaz doğum sancılarına dayanıyorsa, anne adayı doğum anı geldiğinde kendini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde korkunç bir serüvenin içinde bulacaktır. Buna korku-gerginlik- ağrı çemberi diyoruz. Gerilmiş, korkmuş bir kadının ne yapacağı belli olmaz; ya nefesini tutar ya da aşırı nefes alıp verir ve bu da vücuttaki oksijen dengesini bozar. Yeterince eğitilmemiş kadınlarda doğum sancıları sanki daha uzun sürüyormuş gibi gelir. Sancının başlangıcı ve bitişi hakkında bize doğru bilgi veremez” diye konuştu.Gebelik eğitimiyle anne adayının doğuma duygusal, bilgili, bilinçli ve bedensel olarak hazırlandığını ifade eden Palak şunları söyledi: “Hazırlanmış bir gebe böylece doğuma korku yerine tatlı bir heyecan ve neşeyle yaklaşır. Bir gebe kadın doğru eğitilirse rahim kasılmalarına amaca yönelik akılcı cevap verecektir. Bu araştırmacıların yaptığı çalışmalar sonucunda bilinçli eğitilmiş gebeler her rahim kasılmasında korku ve kendini sıkmak yerine, gevşemeye bilinçli nefes almayla cevap vermiş, bu kadınların doğumları son derece kısa sürmüş ve kolay olmuştur. Eğer doğum olayının gerçekleşmesi için sezaryen gerekiyorsa buna da hazır olmalıyız. Gebe kadının fizik yapısı, ağrı eşiği, bebeğin büyük veya küçük olması, kasılmalarının şiddeti, doğum sırasında olabilecek komplikasyonlar ağrıların algılanmasında önemli faktörlerdir. Kadının hayatındaki en önemli olayda bilinçli ve aktif rol oynaması sağlanacaktır. Anne olmanın tüm safhalarını bilinçli yaşarak idrak etmesi anneye başarının tatmin ve mutluluğunu verecek. Her başarılı kişi gibi kendisiyle övünecektir. Ayrıca doğum anından korkamayacak, doğuma bilinçli ve güvenle yaklaşacak, kontrolü kaybetmeyecek ve güçlü duracaktır."