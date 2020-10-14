Anne adayları hangi testleri ihmal etmemeli? - Hamileyken yapılması gereken testler

Yapılan düzenli kontroller sayesinde düşük, gebelik problemleri, erken doğum gibi istenmeyen durumların önüne geçilerek anne ve bebek sağlığının korunabileceğini vurgulayanKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, söz konusu testleri ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Prof. Dr. Attar, "Hamilelikte ortaya çıkabilecek bir takım sorunları tespit etmek için yapılan testlerin bazıları tüm hamile kadınlarda hekim kontrolünde rutin olarak yapılırken rutin dışında kalan diğer testler, kişinin ve ailesinin tıbbi öyküsü doğrultusunda hekim gerekli görürse yapılabiliyor" dedi.

Gebelik testi (BETA HCG)

Gebelikte ilk yapılması gereken testin öncelikle beta hCG adı verilen kanda gebelik testi olduğunu aktaran Prof. Dr. Rukset Attar, bu testle hem gebeliğin gerçekten var olup olmadığını göstermesi hem de dış gebelik ve rahim içi gebeliğin ayırt edilmesinde önem taşıdığını da ekledi. Attar, bu amaçla BETA HCG ile birlikte ultrasonografi yapılması gerektiğine de işaret etti.

'İkili tarama testi güvenirliği yüksek bir test'

11-14 hafta arasında ikili tarama testi adı verilen ve başta Down Sendromu olmak üzere bazı kromozom bozukları için risk durumunu gösteren kan testi yapılıyor.

Bu testin yapılacağı gün önce ultrason yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Rukset Attar, şu bilgileri verdi: "Ultrasonda bebeğin ense kalınlığı, burun kemiğinin olup olmadığı, kardiyak veya başka bir anomali olup olmadığı kontrol ediliyor. Riskli gebeliklerde 10. haftadan itibaren anne kanında serbest fetal DNA testi yapılabilir. Serbest Fetal DNA testinde; anne adayının kanından serbest fetal DNA elde edilerek fetal kromozomlar da incelenir. Bu test kesin bir tanı testi olmamakla birlikte, güvenilirliği yüksek bir tarama testi olarak kabul edilir."

Üçlü ve dörtlü tarama testleri

16-20 haftalar arasında kromozom anomalisi ve spina bifida taraması için üçlü veya dörtlü test yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Rukset Attar, "İkili, üçlü, dörtlü tarama testleri ve anne kanında serbest fetal DNA testi tarama testleridir. Bu nedenle bu testlerde yüksek risk çıktığı durumlarda kesin tanıyı koymak için gebelik haftasına göre koryon villus biopsisi, amniosentez veya kordosentez yapılması gerekiyor" diye konuştu.