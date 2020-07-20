Anne Sütü Nasıl Saklanır? Anne Sütü Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Bir bebek için en değerli besin kaynağı olan anne sütü, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel gelişimin deposudur. Fakat özellikle çalışan ya da bebeğinin yanında bir süre bulunamayacak anneler, özel olarak anne sütünü saklar. Bu konuda ele alınacak belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Doğru saklama yöntemleri ve koşulları ile beraber, kısa ya da uzun vadeli anne sütünü saklamak mümkün.



Anne Sütü Nasıl Saklanır?



Birçok farklı sebepten dolayı anne sütü saklanır. Çalışan anneler, meme ucu problemi yaşayanlar ya da aşırı süt gibi sorunlardan dolayı sütü saklama ihtiyacı doğar. Aynı zamanda mastit gibi durumlar ile beraber, prematüre doğan bebekler için bu dönemde anne sütü saklama yöntemleri oldukça önemlidir. Bu tür nedenlerden dolayı anne sütüne ihtiyaç duyan minik yavrular adına anne sütünün önemi oldukça büyüktür.



Tabii süt saklamak ile beraber sağmak için de yine dikkat etmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Mutlaka hijyenik bir alanda yapılmalıdır. Eğer elle yapacaksanız elinizin mutlaka temiz olmasına özen göstermelisiniz. Makine ile sağım yapacaksanız tüm parçalarını sterilize olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda miktarına, saklamak için kullanım araçlarına ve diğer tüm unsurlara dikkat etmeniz oldukça önemlidir.



Anne Sütü Saklama Yöntemleri Nelerdir?



Uygun yöntemler üzerinden anne sütünü kısa ya da uzun vadede saklamak mümkün. Bu durum aşamalı olarak dikkatli şekilde yapılmalı; her şey tamamen hijyenik ve siteniz bir alanda gerçekleşmelidir.



- Öncelik olarak tüm hijyen kurallarına bağlı kalmak suretiyle, anne sütünü nerede saklayacağınıza karar vermelisiniz.

- Özel üretilmiş kilitli poşetler ile anne sütünün sağlıklı şekilde saklamak mümkün. BPA ve BPS içermeyen polietilen yapıda üretildiği için tamamen sağlıklı şekilde saklama imkanı vermektedir.

- Eğer buzluğunuzda anne sütünü saklamak için yer var ise, o zaman BPA ve BPS içermeyen polietilen üzerinden üretilmiş plastik kaplar ile beraber ayrıca cam kaplar da kullanılabilir.

- Bu yöntemler arasından tercih yaparken süt bebeğe hemen mi verilecek yoksa uzun vadede mi saklanacak buna karar verilmelidir.



Tüm bu yöntemleri ele almak suretiyle sağlıklı şekilde anne sütünü sağdıktan sonra güvenlik koşulları altında saklamak mümkün. Özellikle kısa ya da uzun süreli şekilde isteğe bağlı olarak değişik materyaller kullanılarak saklanabilir. Böylece ilk 6 ay başta olmak üzere belli bir süre annesine ihtiyaç duyan bebekler için, sağlıklı biçimde süt tüketimi gerçekleştirmek oldukça kolay. Burada önemli olan hem sağma hem de saklamayı hijyenik ve steril bir ortamda gerçekleştirmektir.