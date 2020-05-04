Anneler Günü yaklaşmaya başlayınca herkesi Anneler Günü’nde ne hediye alınır telaşı sardı. Sonsuz fedakârlığa, sabra ve sevgiye sahip olan annelerinizi, Anneler Günü’nde güzel hediyelerle karşılamak isteyenlere çeşitli Anneler Günü hediye seçenekleri hazırladık. Anneler Günü’nde ne hediye alınır, ucuz Anneler Günü hediyeleri nelerdir diyorsanız işte cevapları.



Çaycı

Çay tiryakisi bir anneye daha iyi ne alınabilir ki! Annenizin kolay ve zahmetsiz bir şekilde çay hazırlamasını sağlamak istiyorsanız çaycı tam size göre bir hediye. Annenize bu özel günde kalabalık misafirlerini ağırlayabileceği çaycı ile sevindirebilirsiniz.

Nevresim takımı

Anneler Günü’nde ne hediye alınır sorusunun en pratik cevaplarından bir tanesi şüphesiz nevresim takımı. Pamuklara sarmak istediğiniz annenize %100 pamuklu yumuşacık nevresimlerle kaliteli bir uyku hediye edebilirsiniz.

Cam/porselen mutfak gereçleri



Annelerin mutfakta her zaman yeni bir heyecana ihtiyacı vardır. Kırılan bardaklar veya tabaklar yerine bir yenisi muhakkak gelmelidir. Annenizin en çok ihtiyacı olan gereçlerin başında çay ve su bardağı ile borcamlar geliyor. Annenize misafirlerine ikramlarını sunabileceği çay setleri, gününü kurtaracak su bardağı takımları veya zamansız borcamlar alabilirsiniz.

Anne kokusu gibi olmaz ama- Parfüm

Dünyanın en güzel kokularından biridir anne kokusu. Parfümlerde aradığımız duygu anne kokusunun verdiği tamlık ve mükemmellik duygusudur. Bize dünyadaki tüm güzel hisleri sunan annelerimize Anneler Günü’nde parfüm hediye edebiliriz.

Zarif takılar

Anneme ne hediye alacağım telaşına düştüyseniz ve takı takmayı seven bir anneniz varsa işiniz oldukça kolay. Pek çok mücevher markası Anneler Günü’ne özel indirimleri ve çeşitleriyle sizi bekliyor.

Eşarp

Eşarp kullanan bir anneniz varsa eğer ona vereceğiniz en kullanışlı hediye şüphesiz eşarp olacaktır. Annenizin zevkine uygun olarak alacağınız eşarp ile Anneler Günü’nde onu mutlu edebilirsiniz.

Ayakkabı -çünkü cennet onun ayaklarının altında

Ayakkabı seçimi ayak sağlığını büyük oranda etkilemektedir. Ayakta meydana gelen nasırlar ve çeşitli mantar hastalıkları, gündelik hayatı zorlaştıran önemli hastalıklardandır. Annenizin ayak sağlığına önem veriyorsanız, sürekli bir koşuşturma içerisinde olan annenizin ayaklarının rahat etmesini sağlamak için ona ayakkabı hediye edebilirsiniz.

Mis kokulu çiçekler

Hiçbir kokusu anne kokusuna benzemez demiştik ancak bir anne için hiçbir koku evladının kokusuna da benzemez. Sosyal izolasyon devam ederken pek çoğumuz bu yıl Anneler Günü’nü uzaktan kutlayacağız. Bu durumda Anneler Günü’nde annenize gönderebileceğiniz en güzel hediyelerden birisi ona sizin kokunuzu hatırlatacak mis kokulu çiçekler.