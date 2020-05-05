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05.05.2020 - 11:53 |

Annenize özel kalpten gelen lezzetler

Bu yıl Anneler Günü, corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda her zamankinden farklı olarak evde geçirilecek. Çocuklar ve ebeveynler birlikte evde kaldığımız bu Anneler Günü’nde, özel olarak yapacağımız kalpten gelen lezzetlerle annenize güzel bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Holistik Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı’nın öncülerinden birisi olan Clara Seren Amram, Anneler Günü’nün coşkusunu artıracak tariflerini sizlere sunuyor.

Annenize özel kalpten gelen lezzetler

Aile üyelerinin bir araya gelerek emek verdiği ve içine sevgilerini kattıkları lezzetlere ulaşabileceğimizi, birlikte yemek yapmayı eğlenceli bir etkinlik haline getirebileceğimizi hatırlatan Clara Seren Amram birtakım önerilerde de bulundu: ''Sevgi emektir ve siz emeğinizi koyduğunuz bu lezzetlerle kutlamayı bir şenliğe çevirebilirsiniz. Ayrıca bu çok anlamlı günde annenize sevginizi gösterin, onu sevdiğinizi söyleyin. Aşkla, sevgiyle ve karşılık beklemeden yaptığı kutsal annelik görevi için teşekkür edin. Güzel notlar hazırlayarak annenizin görebileceği yerlere koyun. Bu çok anlamlı günde annelerinizin sizlere verdiği karşılıksız sevgi ve şefkat için onu şımartın, onurlandırın.''

İşte pratik ve güzel tarifler...

Kalpler ve Yıldızlar

450 gr tam buğday unu
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık su
2 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı çekilmiş keten tohumu 2 çorba kaşığı susam
2 çorba kaşığı keten tohumu

Maya, tuz ve suyu karıştırın. Maya iyice eriyene kadar bekletin. Susam ve tane olarak (çekilmemiş halinde) keten tohumu dışında bütün diğer malzemeleri ekleyin ve elinizle iyice karıştırın. Yağlanmış bir kaseye alın; üstünü örtün ve hacmi iki katına çıkarana dek, yaklaşık 30 dakika, kabarmaya bırakın. Bir fırın tepsisini yağlayın; hamura bastırarak kabarıklığını azaltın ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın; bunları ellerinizin arasından yuvarlayarak fırın tepsinizin boyuna uygun ince çubuklar yapın. Bu çubukların uçlarını birleştirerek fotoğraftakilere benzeyen, kalp ve yıldız gibi şekiller yapın. Birbirlerine değmeyecek şekilde tepsiye dizin. Üstlerine bir fırçayla çırpılmış yumurta sarısı sürün ve susam ve keten tohumu serpin. Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 20-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra hava geçirmez bir kavanozda saklayın. Küçük bir kağıda “Her zaman kalbimdesin benim yıldız annem“ yazıp, servis tabağının kenarına iliştirin.

İyi Kalpli Yumurta

1 dilim çavdar ekmeği ya da başka tam tahıllı ekmek
1 yumurta
Bir çimdik tuz
Çok azıcık bitkisel sıvı yağ
Kalp şekilli büyük bir kurabiye kalıbı

Annenize özel kalpten gelen lezzetler


Bu enfes ve kolay yumurtalı ekmeği tam dilimli bir ekmekle hazırlayabilirsiniz ve kalp, yıldız ya da annelerinizi gülümsetecek başka bir şekilli kurabiye kalıbı kullanabilirsiniz. Ekmek parçasını kalıbın içinden çıkarın. Tavayı ısıtın; azıcık sıvı yağ ya da tereyağı koyun.
Ortasında kalp olan ekmek dilimlerini tavaya koyun ve üstüne bir yumurta kırın. Pişerken üstüne biraz tuz serpin.
Hemen servis edin!

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