Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Haberleri Ara tatilde ev ortamını verimli hale getirmenin yolları
10.02.2021 - 11:17 |

Ara tatilde ev ortamını verimli hale getirmenin yolları

Ara tatilin çocuklar için verimli ve keyifli zaman geçirmede fırsat olarak sunulması gerekiyor. Anne-babalara çocuklarla beraber zaman geçirmelerini tavsiye eden Çocuk Gelişimi Uzmanı Pınar Demir "Okul öncesi çocuklarla boyama, resim yapma gibi sanat etkinlikleri yapılabilir. İlkokul çocuklarıyla sessiz sinema, saklambaç gibi geleneksel oyunlar; ortaokul çocuklarıyla satranç ve dama gibi dikkat gerektiren oyunlar oynanabilir" diyerek ara tatilde çocuklarla verimli zaman geçirmenin püf noktalarını paylaştı

Ara tatilde ev ortamını verimli hale getirmenin yolları
ABONE OL

Oyunun çocukların kendi öznel hallerini rahatlıkla ifade ettikleri ve yaşamı kendi bakış açıları çerçevesinde anlamlandırmada kullandıkları bir araç olduğunu belirten Pınar Demir, "Tatiller de çocukların akademik sorumluluklarından daha çok oyun oynayabilecekleri, kendilerini rahatlatabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve aileleri ile birlikte geçirebilecekleri bir zaman dilimi sunması sebebiyle önem arz etmektedir. Ailelerin bu dönemde özellikle çocuklarıyla sık vakit geçirmeleri, çocukların ilgi alanlarına ve yaşlarına göre onlara çeşitli oyunlar ve etkinlikler sunmaları gerekmektedir” diye konuştu. 

Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin

Ara tatilin verimli bir şekilde geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Pınar Demir, şunları söyledi: 

"Çocuklarda, özellikle pandemi ile birlikte artan kaygı, mutsuzluk gibi olumsuz psikolojik durumların iyileştirilmesi için aileler tatil döneminde birtakım yöntemlere başvurabilirler. Ara tatilde özellikle çocuğun yaşına ve gelişim dönemine göre etkinliklerde yer almaları desteklenebilir, buna uygun bir ortam çocuğa sunulabilir. Ebeveynler bu etkinliklere kendileri dahil olabilir fakat yönlendirici olmamalı ve oyunu çocuğun şekillendirmesine olanak sunmalıdırlar. Ayrıca ebeveynlerin ilgili etkinlik ve oyunlarda çocuklarını gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu gözlemler çocukların ruhsal durumu ve ilgi alanları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Son olarak aileler, çocukların, oyunlardaki karakterlerin davranışlardan daha çok duygularının neler olduğuna odaklanmaları sağlamalıdır. Bu durum çocuklarda olumlu sosyal davranışların gelişmesi desteklenmesine katkı sağlayacaktır.”

Evde yapacak birçok etkinlik var 

Çocuk Gelişimi Uzmanı Pınar Demir, okul öncesi dönem çocukları için bu dönemde yapılabilecek etkinliklerin özellikle etkileşimli olmaları ve duyusal uyaranlar içermelerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Demir, okul öncesi çocukları için tavsiyelerini şöyle sıraladı: 

“Evde kitap okuma etkinlikleri, bahçede bitkiler ve hayvanlarla gerçekleştirebilecekleri çevre etkinlikleri (ebeveyn ile birlikte bitki yetiştirmek, her gün bir hayvanı tanımak ve beslemek), öz bakım becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler (diş fırçalama oyunu, banyoda şarkı söylemek), diğer aile üyeleriyle birlikte gerçekleştirecekleri drama etkinlikleri (herhangi bir meslek grubunu dramatize etme). Boyama  yapma, yumurta kolisi, peçete rulosu gibi evdeki artık malzemelerden yeni bir ürün oluşturma, oyun hamurlarını kullanarak çeşitli nesneler yapma, pipetlerden, su şişelerinden faydalanarak oyuncak tasarlama gibi sanat etkinlikleri yapılabilir ve el kuklaları ile oynama olarak sıralanabilir.” 

Ara tatilde ev ortamını verimli hale getirmenin yolları

İlkokul çocuklarıyla geleneksel oyunlar oynanabilir 

İlkokul çocukları ile bu dönemde yapılabilecek etkinliklerin ise biraz daha karmaşık özellikler gösterip daha fazla bilişsel yeti ve grup içi etkileşimler gerektirdiğini belirten Pınar Demir, “Dolayısıyla bu yaş grubundaki çocukların körebe, saklambaç, sessiz sinema, deve cüce gibi geleneksel oyunları oynamaları desteklenebilir. Ayrıca ilgili yaş döneminde akran ilişkileri önem kazanacağından tatil döneminde arkadaşlarıyla birlikte evde buluşma film izleme, yemek yapma ve mümkünse bahçede fiziksel beceri gerektiren oyunlar oynama (futbol, voleybol, masa tenisi) gibi faaliyetlerde de bulunulabilir” tavsiyesinde bulundu.  

Ortaokul çocukları ile dikkat oyunları oynanabilir 

Ortaokul çocukları ile bu dönemde gelişim gösteren soyut düşünme becerilerine paralel olarak daha çok dikkat oyunları tercih edilebileceğini belirten Pınar Demir, “Aynı şekilde düşünme becerilerini destekleyen satranç, dikkat ve konsantre olma becerilerini destekleyen jenga gibi oyunlar oynanabilir. Çocuğun ilgili duyduğu bir müzik aleti varsa onu çalmayı öğrenmesinin desteklenmesi, çocuğun hem öz yeterliliğinin artmasına katkıda bulunacak hem de eğlenmesine katkı sunacaktır. Bunun yanında dama, puzzle, tabu ve bulmaca gibi oyunlar da çocukların entelektüel becerilerini artırmak ile beraber tatil sürecinde onların keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayacaktır" dedi.

Çocuklara keyifli ve verimli zaman geçirecekleri ortam oluşturulmalı

Çocuk Gelişimi Uzmanı Pınar Demir, tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinin yetişkinlerin yanı sıra çocukların da yaşamlarını, rutinlerini, psikolojik iyilik hallerini olumsuz etkilediğini hatırlatarak “Çocukluk döneminde stres faktörlerine maruz kalmanın yaşamın ilerleyen dönemlerini de etkilediği bilindiğinden çocukların pandemi sürecinden en az zarar alarak çıkmaları önem arz etmektedir. Bu noktada da ebeveynlere büyük rol düşmektedir. Ebeveynler çocuklara tatil sürecinde keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri bir ev ortamı sunmalıdırlar. Yukarıda bahsedilen etkinlik ve oyun örneklerinin çocukların iyilik hallerinin artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz Kapağı Estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralTakı trendleri ve zamansız aksesuarlar
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaAnti-selülit dostu 5 besin
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağız Kanseri Nedir? Ağız Kanserinin Evreleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ağız Kanseri Nedir? Ağız Kanserinin Evreleri, Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor

'Long COVID-19' sonrası sinir sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor

Aort Damarı Nedir? Aort Damarı Genişlemesinin Belirtileri Nelerdir?

Aort Damarı Nedir? Aort Damarı Genişlemesinin Belirtileri Nelerdir?

Ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir

Ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet