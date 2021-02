Sürekli gelişim içinde olmak, hayat boyu öğrenme fırsatını yakalamak, kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemek ve onları uygulanabilir bir plan içinde yaşamak herkesin hayalini kurduğu bir yaşam tarzı... Peki bu yaşam tarzı için neler yapıyoruz? Nasıl bir plan belirliyoruz? Bu yaşam tarzını yaşamak ve ulaşmak için bir yolumuz var mı? İşte tüm bu soruların cevabını koçluk eğitimlerinde ve koçluk serüveninde bulabiliriz.

Yaşam koçluğu, bizlerin en yüksek potansiyelimize ulaşmamızı sağlayan bir yolculuk, eğitim ve bilgilenme biçimidir. Kişilerin hedeflerine ulaşmalarını ve zaten içlerinde var olan potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için koçla birlikte yapılan bir yolculuktur. Nihai hedef ise, kişilerin hedefleri gerçekleştirebilmeleriyle birlikte, hayatları boyunca kullanabilecekleri kalıcı yöntemlerle planlı bir şekilde hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmektir.

Son zamanlarda koçluk özellikle de kariyer konusunda popüler bir uygulama haline geldi. Bununla birlikte, kişi kariyerini değerlendirirken hayatına bir bütün olarak bakması gerekir. Kariyer konusundaki ilerleme ya da ilerleyememe aslında tüm hayata yayılan bir süreçtir. Yani, kişi aslında kariyerindeki ilerlemeler ya da gerilemelerde tüm yaşantısının yansımasını görebilir. Dolayısıyla, hayatı hem bölümlerine göre ayrı ayrı (kariyer, aile, sağlık, ikili ilişkiler, çevre, sosyal yaşantı, kişisel gelişim vb.) hem de bütünsel olarak ele alıp kişinin gelişimini o şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Koçluğu bu hususta bir destek sistemi gibi görmek ve o şekilde kullanmak faydamıza olur. Hem bireysel olarak, hem de kariyer yolumuzda sorunlarımızı çözmek ve böylece gelişime yönelik bir hayat tarzı benimsemek için kullanılan koçluk, gelişimi her açıdan destekler. Yine son yıllarda ifade biçimlerinde sürekli değişim gösteren bir olgu olan koçluğu farklı alanlara da ayırmak mümkün. Yaşam Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu, Kurumsal Koçluk, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, Ebeveyn Koçluğu, Nefes Koçluğu, İlişki Koçluğu gibi alanlardan bahsetmek mümkün. Ancak, yine üstüne basarak belirtmek gerekiyor ki, mutlaka her şeyin özü kendi içimizdedir ve eğer bir başlangıçtan söz etmemize gerekiyorsa, her koçluk serüvenine ya da yolculuğuna kendi içimize bakarak başlamamız gerekir.

Ayrıca, şunu bilmemiz gerekiyor: Başarı tesadüfen gelmez ve ömür boyu öğrenme isteğimizin başarımıza katkısı büyüktür. Bir yandan sürekli kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız. Diğer yandan ise yeniliklere açık olmalı ve yaşanan süreçte esnek olmaya çalışmalıyız. Yani zihnimizi temiz tutmalı ve yeniliklere ve geleceğe bakmalıyız. Geçmişten gelen olumsuzlukların duygusal yükünden kurtulmalı, yaşananlardan öğrendiklerimizi bir deneyim olarak düşünmeliyiz. İşte bu konuda da koçluğun ve koçluk eğitimlerinin hayatımıza kattığı büyük farklar vardır. Tam bu noktada biraz da NLP’ye değinmek gerekli: NLP bize koçlukla birlikte bir sonraki adımımızı daha iyi planlamayı sağlamakla birlikte potansiyelimizi keşfetmemizi ve istediğimiz hayata adım atmamızı da sağlayabilir. Bu cümlede şunu kast ediyorum: NLP bize daha büyük fırsatları ve belki de şu ana kadar görmediğimiz birçok olasılığı keşfetmemizi sağlar. Bir örnek vermek gerekirse; Yerde durduğunuzu ve belinize bağlı iplerle ağırlıklarla yerde tutulduğunuzu düşünün. Bu ipleri kesersek ne olur? Belki de bizi tutan belirli ağırlıklar var ve onların ipini kesebilirsek, havaya yükselebiliriz ve aynı hizada duran (belki de arkamızda) her şeyi daha net görebiliriz. İşte NLP bizim bunu yapmamızda yardımcı olur. Belki mevcut şeyleri değiştirmez, ancak bakış açımızı değiştirir. Olayları farklı bir gözle değerlendirmemizi, çözümleri ve kaynakları fark etmemizi sağlar.

