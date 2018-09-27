İlişki koçluğu nedir, ilişki koçu kimdir, neden ilişki koçuna ihtiyaç duyarız?

Hepimiz sosyal varlıklarız ve hepimizin çevresinde gelişen ve farklılaşan ilişkilerimiz var. Eşimizle, ailemizle, çocuklarımızla, iş arkadaşlarımızla, çevremizle iyi ilişkiler içinde olmak hem bir gereklilik, hem de hayattan aldığımız zevki artırıcı unsurlardır. İlişkilerimizde ne kadar tatmin bulabiliyorsak yaşamdan aldığımız zevk o kadar artar diyebiliriz. Her ilişkinin kendine ait bir dinamiği vardır. Bu dinamik ise karşılıklı iletişime dayalıdır. Doğru iletişim kurabilmek her ilişkinin temelinde yatar ve tüm yaşantımızı etkiler. Bu konuda bize yardımcı olabilecek, ilişkimiz içinde bize yol arkadaşlığı yapabilecek kişilere ise ilişki koçu diyebiliriz. İlişki koçluğu çalışmalarını ilişkilerini geliştirmek isteyen çiftelere, bazı sorunları çözmek isteyen çiftlere, iş ve aile hayatında iletişimini daha etkin bir duruma getirmek isteyen herkese öneririm. Ayrıca, ilişki koçluğu eğitimini de bu konuda koçluk yapmak isteyenlere, ilişkilere farklı bir açıdan bakmak isteyen ilişki terapisi yapan terapistlere de önerebilirim.

İlişki koçluğu çalışmalarıyla ilişkilerimizin kalitesi artar. Kişiler farklı sorunlarla etkin baş etmek yolları farkederler. İlişki dinamiklerinin oluşturulması, daha huzurlu bir ortama sahip olabilmek, daha iyi iletişim kurabilmek için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle, ilişki koçluğunu alan taraf sorun olduğunu düşünen taraftır. Öyle de olmalı. Bu nedenle o soruna yönelik koçluk yapılır. İlişkilerimizde unutmamız gereken noktalardan birisi şudur: Kişinin kendisi değiştiği zaman, karşısındaki kişi de değişecektir. Böylece, o ortamdaki ilişki dinamikleri daha çok yerine oturur ve ortama (ilişkiye) huzur verir.

Genellikle, herkes ilişki koçlarına bir sorun olunca başvurur. Ancak, bir kişiyle hayatımızı birleştirmeden önce, ya da o kişiyle ilişkimizi bir sonraki düzeye taşımadan önce de ilişki koçuyla çalışma önerilir. Böylece, kişiler birbirlerinin farklılıklarını dikkate alarak ilişkide uyumu yakalanabilir ve farkındalığını artırabilir. Bir kişinin kişisel gelişim alnında kendisini geliştirmesi sonucunda ilişkisi ve her alanda iletişimi de daha iyi olacaktır. Çünkü iyi bir ilişkinin en önemli yanı kişinin kendisini tanımasıdır. Böylece, hayata kattığı anlam farklılaşır. Bu durumda da karşısındaki kişinin hayata bakış açısını daha rahat anlayabilir. Hayatında dengede olmayan alanları düzenleyebilir.

Eğer sadece sorunlara yönelik ilişki koçuna baş vuruyorsak,(iletişim bozukluğu, mutsuzluk, ne istediğimizi bilmemek, çatışma ya da genellemeler gibi) ilişki koçuyla sadece bunlar üzerine çalışabiliyoruz. Ama şunu bilmek gerekiyor: sorunlu ilişkiler kaderimiz değil. Yani ilişkimizde yaşadığımız sorunlar bir kısırdöngü haline geldiyse, farklı kişilerle tekrar eden bir şekilde aynı sorunlar yaşanıyorsa ilişki koçluğu desteğiyle bunların hepsi çözülebilir. Biz mutlu olursak hem ilişkimiz hem de partnerimiz mutlu olur.

Bazen ilişki koçuyla çalışmak demek, ilişkideki her iki tarafın da koça birlikte gitmesi demek olarak algılanabilir. Ancak, gerçek bu değildir. İlişki koçları genellikle ilişkide sorun olduğunu düşünen ve şikayet eden tarafla çalışmayı tercih edebilir. Bu kişiler bazen eskiden yaşadıkları bir sorunu sürekli içselleştirmiş ve geride bırakamıyor olabilir, bazı şeyler üstü üste gelmiş olabilir ve karşısındakinin bu durumunu bir davranış değil, kimlik olarak algılamaya başlarız. Bu aslında değiştirilebilir bir şeydir. Bir olaya bağlı davranış kimlik olarak algılıyor olabilir. “...... zaten öyledir” veya "...... hep böyle yapar" deriz ve geçeriz. Oysa ki bu bir genellemedir ve gerçekliği yoktur. Eskiden olan bir olayı düşünerek, ilişkimizdeki her şeyi genellemek veya çarpıtmak sürekli iletişim sorunlarına neden olabilir. Bu durumda da ilişki koçları, çiftle birlikte çalışmak yerine bireysel çalışmayı tercih eder ve bu konuyu olayı içselleştiren partnerin tarafından ele alır.

İlişkilerde, her şeye içselleştirmeden bakmak ve karşımızdakinin de niyetini anlamak çok önemlidir. Partnerimizin ne dediğine değil ne demek istediğine odaklanmalıyız. Her davranışın altında olumlu bir niyet vardır. Örneğin; Tepkimizden çekindiği ya da eleştirileceğini bildiği için konuşmak istemiyor olabilir, ya da bizimle ilgili olmayan bir konuda iş yerindeki bir sorunu düşünüyor olabilir. Çünkü karşımızdaki kişi de bize göre hareket eder.İletişim karşılıklı bir devre şeklindedir. Bununla birlikte eğer ilişki o kişiye uygun değilse, iyi bir şekilde ayrılmak ve sorunsuz bir şekilde üzülmeden süreçlerin üstesinden gelmek gerekir. İlişki koçları bu konuda da yardımcı olur. Ancak esas olan etkili iletişim kurarak lişkiyi olumlu bir şekilde yönlendirmek ve şekillendirmek konusunda farkındalık kazandırmaktır. İlişki koçluğunda temel unsur, danışan kişinin kendisini iyi hissetmesi, farkındalığını artırması ve durumun büyük resmini görmesidir. Aşk dolu mutlu ilişkiler yaşamanız dileğiyle…

Berna TÜRKÖVER

NLP VE PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTMENİ

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