Son zamanlarda muhtemelen üstüne en çok şey konuşulan konulardan biri “Anda Kalmak” konusu olduğunu düşünüyorum. Özellikle İş hayatında, Organizasyon kültüründen, iş yerindeki uyuma kadar bir çok alanda anda kalmanın önemi sürekli vurgulanıyor. Peki, nedir “Anda Kalmak” ve nasıl yapılır? Yönetici ve Takım Koçluğu Eğitimlerine ya da bu konudaki koçluk çalışmalarına katıldığımızda tüm bu sorularımıza yanıt bulabilir ve öğrendiklerimizi kolayca hayata geçirebiliriz.

Aslında iki tür Anda Kalma kavramından bahsedebiliriz. Birisi fiziksel olarak, diğeri ise mental ve duygusal olarak anda kalmak. Fiziksel olarak anda kalmak kariyer ve profesyonel yaşantı için çok önemli. Ancak eğer kişi duygusal ve mental olarak anda olamıyorsa, fiziksel olarak anda olması sınırlı şekilde etkili olabiliyor. Kişi, Yönetici ve Takım Koçluğu çalışmalarıyla, Mental ve duygusal olarak kendisiyle bağ kurarak işini yaptığında inovatif düşünceleri harekete geçer ve yeni olasılıkları farketme başlar. Böylece yaşadığı hayatla, gelecek süreçleri arasındaki bağlantıyı görebilir ve dışarıdan bir bakış açısıyla objektif bir şekilde değerlendirmeler yapabilir. Aynı zamanda bir Takım Koçu olarak birlikte çalıştığı kişileri de daha hızlı ve aktif bir şekilde motive edebilir böylece kendisinin ve kurumun hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayabilir. Bunun bir çok faydası vardır. Öncelikle birlikte çalıştığı kişileri daha iyi dinler ve onlarla iletişimini daha güçlü bir hale getirebilir. İkincisi çevresinin ve kaynaklarının farkında olur ve kendisini işine tam olarak verebilir. Böylece, başarı da kaçınılmaz olur. Aynı zamanda Yönetici, Yaptığı işin ya da üstlendiği görevin büyük resimde herkese nasıl bir fayda sağladığını görebilir. Son olarak ise kişiyi heyecanlandıran aktiviteler ve etkinliklere katılma isteği artar ve böylece hayattan hem kendisi hem de çevresi daha fazla keyif alabilir.

Bu nedenle kişinin kariyeri ve kendisi için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri kendi kendine koçlukla birlikte anda kalmaktır. Tamamen odaklanmak ve konsantrasyon da bu yoldan geçer. Anda kalmak için belirli şeyleri düzene sokmak gerekiyor. Koçluk işte tam da bu noktada işimize yarar. Yaşantımızdaki dengeyi oluşturmamızı ve korumamızı sağlar. Toplum olarak hepimiz aynı anda çok fazla şey yapıyoruz ve tek bir şeye odaklanamıyoruz. Bu nedenle anda kalmanın en büyük düşmanlarından birisi multitasking denilen şey yani aynı anda çok fazla şey yapmak. Bu nedenle ne zaman aklımıza gelirse mutlaka multitasking yapmayı bırakıp tek şeye odaklanmaya çalışmak gerekiyor.

Tek bir şeye odaklanmak bizlere neler kazandırabilir? Öncelikle ilişkilerimizi geliştirir. Bir kişiyle sadece o kişiyle birlikte olmak için buluştuğunuzu ya da vakit geçirdiğinizi düşünün. Ona verdiğiniz zaman sadece onun ve sizin olmalı. Böylece, ilişkinizde de bir adım öteye geçebilirsiniz. Çocuğunuzla ya da eşinizle sadece onlara ayrılacak bir zamanda beraber oluyor musunuz? İşinizde sadece işinizin odakta olduğu zamanlar geçiriyor musunuz? Fark ettikçe bunu yapmaya çalışın. Karşılığını kısa zaman içinde alacaksınız. Öncelikle kariyer planınızda önünüze daha net bir yollar çıkmaya başladığından daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Tam olarak anda olmanın getirdiği netlikle geleceğe dair, zihninizin içinde dönüp duran bir çok soruyu cevaplayabileceksiniz. Böylece, kısa sürede hedeflerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz.

Tüm bunlar olurken iş yerinde neyi neden yaptığınızı ve kişilerle nasıl bir ilişki içinde olduğunuzu da gözlemleyebilirsiniz. Yönetici Koçluğu döngünüzde sizi ilerleten ya da gerileten davranış biçimlerinizi fark edebilirsiniz. Zayıf yönlerinizi geliştirmeye odaklanabilir, planlar yaparsınız. Güçlü yönlerinizi daha çok kullanarak kendinize kariyer basamaklarını çıkmak için bir avantaj olarak kullanabilirsiniz. Çünkü koçluk çalışmalarıyla birlikte anda olmak size kendinizden emin ve farklı bir bakış açısı verecektir. Yaptığınız işe daha hakim olarak istediğiniz kariyer hedefine doğru hızlı bir şekilde şekilde yol alabilirsiniz.

Sevgiyle Kalın...

Berna TÜRKÖVER

NLP VE PROFESYONEL KOÇLUK EĞİTMENİ

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