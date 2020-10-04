04.10.2020 - 12:43 |
Asemptomatik nedir? Asemptomatik vaka ne demek?
Dünyanın çalkalandığı koronavirüs salgını devam ediyor. Yetkililer tarafından yapılan gün gün açıklamalar ise gündeme geliyor. Son zamanlarda yapılan açıklamalar üzerine 'Asemptomatik' kelimesi merak konusu oldu. Peki Asemptomatik nedir? Asemptomatik vaka ne demek? İşte Asemptomatik anlamı...
Koronavirüs kimi hastalarda belirtileri bir bir gösterse de kimi hastalada belirtileri göstermeyebiliyor. Son zamanlarda yayımlanan koronavirüs vakalarına yönelik yapılan açıklamalarda Asemptomatik kelimesi yer aldı. Peki Asemptomatik nedir, Asemptomatik vaka ne demek?
ASEMPTOMATİK NEDİR, ASEMPTOMATİK VAKA NE DEMEK?
Asemptomatik: Belirti göstermemek anlamına gelmektedir.
Koronavirüs bulaşan fakat belirti göstermeyen vatandaşlar için kullanılan kelime.