Aşkım Kapışmak Pembenar'a konuk oluyor!
25 Nisan Cumartesi günü, yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, merak edilen tüm soruları cevaplamak adına Pembenar'ın konuğu oluyor. Canlı yayınımız, 25 Nisan saat 17.00'de PembeNar'ın Instagram hesabında!
Aşkım Kapışmak 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra, kendini daha da geliştirmek isteyen Kapışmak, Amerikan Üniversitesi Newport’ta Davranış Bilimleri-Psikoloji üzerine lisans eğitimini tamamladı.
Eğitimini sürdürürken, çok önem verdiği bir konu olan zihinsel engelli ve kimsesiz çocuklarla gönüllü olarak çalışmalar yaptı. Her zaman yardım etmeye öncelik veren ünlü davranış bilimci Kapışmak, Maltepe Cezaevinde çocuklara ve genç insanlara motivasyon günleri düzenledi.
Aşkım Kapışmak, davranış bilimi ve psikoloji ile ilgili birçok konu ile ilgilenirken aynı zamanda etkili iletişim, pozitif yaşam, başarı ve hedef üzerine seminerler düzenlemektedir.
Davranış bilimine dair aklınıza takılan birçok sorunun cevabını yazar ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, 25 Nisan saat 17.00'de PembeNar'ın Instagram hesabında yapılacak canlı yayında verecek.
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