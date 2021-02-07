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07.02.2021 - 03:37 |

Aspirin Maskesi Tarifi: Kırışıklık Ve Gözenekleri Sıkıştırmak İçin Aspirin Maskesi Nasıl Yapılır?

Genellikle aspirinin ağrı kesici özelliğinden faydalanırız. Fakat bilmemiz gereken oldukça önemli bir özelliği ise anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliğinden dolayı sivilceli olan ciltlerde ciddi oranlarda iyileşme sağlaması ve ölü olan hücrelerin ciltten arındırılması için cilt maskeleri içerisinde kullanılır. Peki, aspirin maskesi tarifi: Kırışıklık ve gözenekleri sıkıştırmak için aspirin maskesi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Aspirin Maskesi Tarifi: Kırışıklık Ve Gözenekleri Sıkıştırmak İçin Aspirin Maskesi Nasıl Yapılır?
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Aspirin içerisinde asetilsalisilik asit adında bir madde bulunur. Bu maddenin en önemli özelliği ise aknelere karşıt olmasıdır. Aspirin, iltihaplı olan sivilcelerin tedavisinde iltihap önleyici maddeler içerisinde en yüksek potansiyele sahiptir. Sadece sağlık için değil cilt için de oldukça faydalı olan aspirin, mevsim değişikliklerinde yıpranmış olan cildin tazelenmesini sağlayacaktır.

Aspirin Maskesi Tarifi: Kırışıklık ve Gözenekleri Sıkıştırmak İçin Aspirin Maskesi Nasıl Yapılır?

Kırışıklık Önleyici Aspirin Maskesi

Kırışıklık önleyici aspirin maskesi için gerekli olan malzemeler şunlardır:

1 tatlı kaşığı bal

5 tane aspirin

1 yemek kaşığı kadar yoğurt

Aspirin toz haline getirilerek yoğurt ve bal ile karıştırılır. Temiz olan cilde maske sürülür ve yarım saat bekletilir. Maskenin kurumasının ardından ılık su ile durulanır. Hazırlanan bu maske haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir. Güneş, stres, yanlış beslenme yüzde kırışıklıkların oluşmasına sebep olabilmektedir. Genç yaşlarda oluşmuş olan bu kırışıklıkların önüne evde hazırlanacak maskeler ile geçilebilir. Aspirin, yoğurt ve bal üçlüsü ile evde hazırlanabilen bu maske kırışıklıklar için oldukça iddialıdır.

Gözenek Sıkılaştırıcı Aspirin Maskesi

Gözenek sıkılaştırıcı aspirin maskesi için gerekli olan malzemeler şunlardır:

1 yemek kaşığı kadar oksijenli su

1 adet aspirin

1 yemek kaşığı kadar kuru maya

1 çay kaşığı bal

Aspirin ezilerek un haline getirilir. Ezilmiş olan aspirin, oksijenli su, kuru maya ve bal karıştırılarak krem haline getirilir. Bir fırça aracılığı ile maske yüze sürülür ve yarım saat kadar bekletilir. Yarım saat dolduktan sonra ılık su ile yıkanır. Bu maskenin haftada bir gün kullanılması yeterlidir.

Aspirinin bilinmekte olan bir zararı mevcut değildir. Fakat gebe olan ya da emziren kadınların aspirini kullanırken doktoruna danışmasında fayda vardır. Aynı zamanda aspirine karşı alerjik bir reaksiyona sahip olan bir kişinin yine bu maskeyi uygulamaması gerekir. Eğer aspirin maskelerinden herhangi birini yapmak istiyorsanız ve daha önce aspirin kullanmamışsanız alerji testi için, hazırlanan maskeden küçük bir parça alınarak bileğin iç kısmına sürülerek deneme yapılmalıdır. Eğer bu işlem sonucunda vücudunuz aspirine karşı alerjik bir reaksiyon göstermiyorsa maskeyi kullanabilirsiniz.

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