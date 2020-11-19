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19.11.2020 - 11:48 |

Ateş Böcekleri bu sene dijital ekranları aydınlatacak!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women)’nin kadın ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete dikkat çeken Ateş Böcekleri kampanyası 25 Kasım’da başlayacak!

Ateş Böcekleri bu sene dijital ekranları aydınlatacak!
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Ateş Böcekleri ile kadınlara yönelik siber şiddete son!

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren “16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası”, her sene Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenleniyor.

BM Kadın Biriminin 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği 16 Günlük Aktivizm kampanyalarına ilham veren ateş böcekleri, yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim sağlıyor, karanlığı aydınlatıyorlar.

Geçtiğimiz sene, BM Kadın Birimi kadınların kamusal alanda maruz bırakıldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla www.atesbocekleri.info sitesinde interaktif bir Türkiye haritası oluşturarak herkesi, yaşadığı kentte güvende hissetmediği noktalara birer ateş böceği bırakarak karanlığı aydınlatmaya davet etti. Bu sene ise ateş böcekleri mobil ekranları aydınlatacak.

COVID-19 sebebiyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle insanlar evlerinde ve çevrimiçi platformlarda daha fazla vakit geçiriyorlar. Okul ve işyerlerinin çevrimiçi platformlara taşınması sebebiyle kadın ve kız çocukları bu alanları her zamankinden daha fazla kullanıyor. Kullanım artışı kadın ve kız çocuklarının siber şiddete maruz bırakılma riskini artırıyor. Kadınlar, siber taciz, ısrarlı takip, siber zorbalık, cinsel taciz gibi siber şiddet türlerine maruz bırakılırken, bu durumdan özellikle dijital okuryazarlığı düşük olan kadınlar etkileniyor.

Kadın ve kız çocuklarının maruz bırakıldığı siber şiddete dikkat çekmek ve buna karşı çevrimiçi bir dayanışma ağı yaratmak için 25 Kasım’da başlayacak olan kampanya İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının tarafından finanse ediliyor.

Hedef, 1 milyon ateş böceği toplayarak karanlığı aydınlatmak. Çünkü siber şiddete maruz bırakılan kadın ve kız çocuklarının karanlıkta ve yalnız kalmaması için milyonların kararlılıkla dayanışma içinde olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu kapsamda yürütülecek olan dijital kampanya ile sosyal medya mecralarında başlatılacak “challenge” insanları kampanyanın resmi websitesi www.atesbocekleri.info sitesine yönlendirecek! Milliyet Gazetesinin medya ortaklığını üstlendiği ve 25 Kasım’da başlayacak olan kampanya için takipte kalın...

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