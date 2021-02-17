Atriyal Fibrilasyon Nedir? Atriyal Fibrilasyon Ablasyonu Ne Demektir?

Bu hastalık (AF) en çok görülen kalp hastalıklarından biridir. Genelde yaşlılarda görülür ancak herhangi bir hastalığı bulunmayan gençlerde de saptanmıştır.

Atriyal Fibrilasyon Neden Ortaya Çıkar ve Belirtileri Nelerdir?

AF'de düzenli olarak çalışan ritimlerin artık düzenli olmadığı görülür. Kalpte yer alan elektriksel uyarılar, düzgünce yol almak yerine artmış sayıdaki uyarılar birbiriyle yarışır ve atrioventriküler düğümden geçmeye çalışırlar. Bu uyarıların çoğu kalbin elektriksel sistemi dışındaki şeylerden kaynaklanır. Bu düzensiz atımlar kalbin hızlanmasına neden olur. Kalbin amaçsız ve tutarsız çarpması da olası sorunları beraberinde getirir. Uzun zaman içerisinde tedavi edilmediği takdirde kalp yetmezliği, kalp büyümesi ve ritim bozukluğu meydana gelebilir. Bu hastalığın belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir.

1. Düzensiz ve hızlı atan kalp

2. Baş dönmesi

3. Çarpıntı

4. Terleme

5. Göğüste ağrı ya da baskı hissetme

6. Bayılma

7. Nefes darlığı

8. Egzersiz ya da hareket halinde iken daha çok yorulma

olarak sıralanabilir.

Atriyal Fibrilasyon Nasıl Tedavi Edilir?

En önemli tedavisi kalpte ritmi bozan durumları onarmak ve tekrar eski haline getirmektir. Tedavide ilaçlar, cerrahi işlemler ve kateter bazlı prosedür gibi birçok seçenek vardır. Peki cerrahi ablasyon tedavisi nasıl yapılmaktadır? Bu tedavi son 20 yıla yakın zamandır yapılmaktadır. Bu cerrahi uygulamada radyofrekans, mikrodalga, lazer, ultrason yada dondurma yolları kullanılarak blokaj hatları oluşturulur. Bu tekniklerle lezyon ve skar dokusu oluşturulur. Düzensiz elektrik uyarılar kalp içinde bloke edilir ve düzenli hale getirilir.

1. Dondurma Yöntemi: Kalpteki düzensiz ya da problemli olan bölgenin 150 veya 17 derece arasında dondurulması işlemine verilir. Yırtılma ve pıhtı atması olasılığının düşük olması ve tam kat lezyon elde edilmesi bu yöntemin avantajları içerisindedir.

2. Radyofrekans Ablasyon Yöntemi: Bu yöntemde kullanılan prensip ise RF enerjisinin meydana getirdiği ısıyı kullanarak atriyum endokardının bazı bölgelerinde tam katmanlı lezyonlar oluşturmaktır. Bu yol ile hem AF'yi tetikleyen kısımların bulundukları yerleri ve konumunu belirler. Hem de dalga şeklinde yol alan büyük giriş devrelerin oluşturulan lezyon ve anatomik engellere takılarak ilerlemesinin önüne geçer.