Avakado Maskesi Tarifi: Avakado Maskesi Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?

Avakado besin değeri yüksek bir gıdadır. Son zamanlarda sofralarda çok fazla görülen bu besin maske olarak ta son derece faydalıdır.



Avakado Maskesi Ne İşe Yarar?



Avakado cilde yoğun nem verme özelliğine sahiptir. Özelikle cilt kırışıklıklarının önüne geçer ve cildin yumuşak olmasını sağlar. Avokadonun içinde pek çok vitamin mevcuttur. Bu vitaminler ise E, A, B,C ve K vitaminleridir. Ayrıca potasyum ve Omega 3 içerir.



E vitamini ciltteki ton farklılıklarının azalmasına destek olur. Cildin nem tutma oranını arttırır. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde cildin yaşlanmasını geciktirir. Çevre kirliliğinin ciltte yarattığı hasarı onarır. Ciltte güneş ışınlarının yarattığı hasarı azaltmaya destek olur.



C vitamini ise kolajen üretimini destekleyerek, cildin esnekliğini arttırır. Gözaltı moruklarının azaltılmasında etkilidir. Cilde parlaklık verir. B vitamini ise cilt rahatsızlıklarının oluşmasını engeller. Cildi yenileyerek daha taze bir görünüm sağlar. A vitamini ise kolajen üretimine destek olur. Cildin kuruluğunu giderilmesinde rol oynar.



Avakadonun Cilt Üzerindeki Etkileri



Avakado cilt üzerinde olumlu etkileri olan bir besindir. Avakado maskesi düzenli kullanımı sonrası ise ciltte yarattığı etkiler şunlardır;

Cilt tonu farklılıklarının azalmasını sağlar.

Cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Cildin dış etkenler nedeniyle oluşan hasarını onarır.

UV ışınlarının ciltte yarattığı hasarı düzenlemeye yardımcı olur.

Cildin nem dengesini korur.

Ciltteki iz ve yaraların onarılmasına yardımcı olur.

Yaşlanmanın etkilerini azaltır.

Sivilce ve akne ile mücadele eder.

Hazır satılan pek çok kremin içinde avokado bulunmasının nedeni de faydalarının çok fazla olmasından kaynaklanmaktadır.



Avakado Maskesi Tarifi



Avakado ile yapılan maskelerde cilt tipine göre farklı besinleri kullanmak mümkün olacaktır. Cilt tipleri; kuru, yağlı, karma ciltler olarak ayrılmaktadır. Avakado ile yapılacak pek çok maske çeşidi mevcuttur. Bu maskelerden bir tanesinin yapımını burada anlatacağız.

Malzemeler:

½ Olgun avokado

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı yoğurt



Avakado Maskesi Nasıl Yapılır?



Avakado bir kaşık yardımı ile ezilir. Püre haline gelen avokadonun içine bal karıştırılır. Daha sonra yoğurt ilave edilerek, homojen bir karışım elde edilir. Bu karışımın temiz bir cilde uygulanması tavsiye edilir. Tercihen banyo sonrası veya buhar banyosu yaptıktan sonra uygulandığında daha etkili sonuçlar alınır.



Cildin gözenekleri açıldığı için cilde daha iyi nüfus eder. Maske parmaklarla veya bir fırça yardımıyla tüm yüze ve boyun bölgesine sürülür. Yaklaşık 15 dakika bekletilir ve ılık su ile yıkanır. Daha sonra cilde uygun bir nemlendirici ile cilt nemlendirilir. Bu işlemin haftada 2 kere yapılması uygun olacaktır.