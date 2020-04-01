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01.04.2020 - 10:43 |

Ayak maskesi nedir?

Hiç peeling etkili bir ayak maskesi denediniz mi? Ayak maskeleri güzellik editörleri arasında konuşulan çekişmeli bir konu olmuştur. Sonucunu sevenler ve peeling sürecinden pek hoşlanmayan taraflar; bu maskeler karşısında ortak kararını henüz veremedi. Yinede anında SPA etkisi yaratan bu maskeleri mutlaka denemelisiniz. İşte ayak maskeleri hakkında her şey...

Ayak maskesi nedir?

Bu, biraz zaman ayırmanız gereken bir tedavi türüdür. Bazı maskelerin uygulama süresi bir saatten az sürsede; bazılarının bir gece boyunca ayaklarınızda kalması gerekebilir. Yani maskelerin uygulama ve etkilerine göre uygulama süreci ayaklarınızda ne kadar kalmaları gerektiğine göre değişir. 

Sürece yardımcı olması için bu maskelerden herhangi birini uygulamadan önce ayaklarınızı daima kısa bir süre ılık suda bekletin.

Bununla birlikte, peeling etkileri kendilerini göstermek için 10 güne kadar bekleyebilir. Herhangi bir sonuç görülmeden önce maskenin bileşenlerini ve ne kadar sıklıkla uygulamanız gerektiğini bilmeniz gerekebilir. Peeling süreci sonrası, ayak tabanlarınız soyulmaya meyilli olacaktır. Bu nedenle, gelecekte belirli bir etkinliğe katılmayı planlıyorsanız, en az bir hafta önceden peeling uygulamanız doğru bir tercih olacak.

Maskeleri, içeriğinde soyma işlemini yapacak bileşenlerin doğal asitlere sahip olmasına ve ihtiyacınıza göre bağlı olarak seçin.

 

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