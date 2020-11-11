Aylardır okullardan uzak tutulan çocuklar şimdi nasıl korunacaklar?

Kış aylarına yaklaştığımız bu günlerde hastalıklardan korunmak için bitkisel ürünlerden destek alınmasının önemini vurgulayan uzmanlar, vücut direncini artırmak için standardize edilmiş %100 doğal fitoaktifler içeren takviyelerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Okulların da açılmasıyla beraber, aylardır okullardan uzak tutulan çocuklar, azaltılmış sınıf mevcuduna rağmen varolan kalabalık içinde şimdi nasıl korunacaklar?

Bu dönemde çocukların daha fazla risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdem Yeşilada “Çocukların okula başlaması demek daha fazla kalabalık ortamda bulunmaları demek. Bu da içinde bulundukları riski artırıyor” diyor.Maske, mesafe ve el hijyenini önemle vurgulayan Yeşilada, “Anne babalar çocukların ağız ve boğaz hattını koruyucu ürünleri de kullanmayı ihmal etmesinler” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Var olan tüm hastalıkların devasının doğada saklı olduğuna inanan Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bilimsel araştırmaların, özellikle bitkisel ekstreler ve etken maddelerin profilaktik olarak Covid-19’un yayılmasının önlenmesinde etkili olduğunu gösterdiğini de ekliyor.

Milano’da bitkisel ürünlerin virüs üzerindeki etkinliği hakkında yürütülen ve Haziran 2020’de yayımlanan klinik çalışmaya göre en yüksek etkinin nar/zerdeçal/zencefil ekstresi içeren pastille sağlandığını belirten Yeşilada, “Şu an piyasada Avrupa Patent Ofisi’nden onaylı ürünler mevcut. Özellikle içeriğinde %100 doğal fitoaktiflerinin bulunduğu fitoterapötik pastil formundaki ürünler hastalıklara karşı bir koruma kalkanı oluşturabilir. Anne babalar bu ürünleri araştırabilirler. Çok yakında bu ürünlerin çocuklara özel geliştirilmiş formülasyonları da piyasada olacak ancak şu anda da bu pastili çocuklarda güvenle kullanabilirler” dedi.