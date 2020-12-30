2021 VE OCAK AYI NUMEROLOJİK ANALİZİ

Biz, hayat yolculuklarımızda kendimizde olduğu gibi başkalarının da büyük değişimler yapmasından hep çekinir ve korkarız. Yolculuğa çıkmak isteyen cesaretli ruhları da vazgeçirmeye çalışırız. Konfor alanlarını terk etmek insanlara hep zor gelmiştir. Oysa maceracı 2021 tüm enerjisini ‘yollara çık’ demekten yana kullanacaktır. Yeniliklere, özgürlüklere ve değişime pencereni aç diyecek olan 2021 bize neler söylemektedir?

2020 yılı insanlarda psikolojik sıkıntılara, depresyona ve umutsuzluğa yol açtı. İnsanoğlunun algısında ciddi bir kırılma yarattı. 2021 yılına girerken frekans yasaları nasıl işlemektedir? Bunu ay ay analiz ederek anlatmaya çalışalım.

Ocak: Özgürlük ve önde olmanın çok fazla hissedildiği bir ay. Aile ile ilişkiler ve özgürlükler arasında gidip gelinmesi mümkün. Bu noktaya dikkat gerilim noktasına getirmemeye çalışmalısınız. Bu ay bağımsız davranmayı abartıp, yakınlarınızdakileri yorabilirsiniz. Sağlık ve hastalıklara dikkat. Ocak ayında dünyada sağlıkla ilgili çok haber duyacağız. Yeni düzenlemeler ve haberler gelecek. Sağlıkla ilgili spekülasyonlara biraz dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer estetik ve güzellik ile ilgili bir takım istekler varsa gerçekleştirmeniz için titreşim mevcut. Ailenizi 1. Plana alın, ihmal etmeyin. Özellikle erkek enerjiler ve akrabalar ile dengeye dikkat. Eril-dişil enerjinizi dengede tutmaya çalışın. Bu ay bolca gözlem, ödev, tasarım yapın. Eviniz ve ofisiniz ile ilgili tüm bekleyen işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Dünyanın doğusu ile ilgili fazlası ile haberler alacağımız bir ay enerjisi mevcut.

Şubat: İçe dönük, sakin ve pasifliğe yatkın bir enerji mevcut. Anne ile , eşlerle, kız arkadaşlarla çok fazla sert eleştiriler yapmayın. Onların özgür alanlarına müdahale etmemeye özen gösterin. Mümkünse bu ay muhasebenize bakın. Gelir-gider durumunuzu değerlendirin. Bu ay yapacağınız hesaplarla ilgili düzenlemeler yaşamınıza katkı sağlayacaktır.

Mart: Farklı alanlarda yapacağınız tüm anlaşmalar, organizasyonlar ve işler size bolluk, bereket olarak dönecektir. Disiplinli ve planlı çalışmanızı sistem beklemektedir. Mart ayında başarıya ulaşmak istiyorsanız, dağınıklığa müsaade olmayacaktır. Bolca bedensel çalışmalar yapmanızı öneriyoruz. Dünyanın batısı ile ilgili önemli haberler gelebilir.

Nisan: Nisan ayı uyum ve denge anlamında zorlayıcı bir ay olarak gözüküyor. Piyasalar ve özellikle ekonomi ile ilgili önemli kararların alınacağı bir enerji mevcut. Yerinde olmayan kararların ve yanlış tedbirlerin alınacağını söyleyebiliriz. Alınacak bu kararların pek çoğunun sisteme ve hayata geçirilemeyeceği görülebilir. Nisan ayında, ufak ufak direnç gösterme ve putkıran hareketlere rastlamaya başlanacak dünya üzerinde. Batı ülkelerinde, ekonomiyi de içine alan bazı konular çok fazla gündeme gelecek…İnsanların eylemler ile direneceği bir ay enerjisi mevcut.

Mayıs: Dünyada başlayan direniş hareketlerinin hız kazanacağını göreceğiz. İnsanlar konfirmist davranmak yerine, konfor alanlarından çıkacaklar gibi gözüküyor. Daha özgür, daha bağımsız bir titreşim etkili olacak. İnsanların istikrarsızlıklara tahammül etme konusunda sert tavırları olacaktır. Özgür alanlar sert bir şekilde korunacak ve ileriye doğru hamle yapılacak bir enerji etkili. Girişimcilik için uygun bir ay.

Haziran: Enerjisi çok güçlü bir ay. Eğer pozitifte çalışılırsa, çok olumlu ancak negatifte çok yıkıcı bir etkisi olacak. İlişkiler özellikle, partner ilişkisine dikkat edilmesi gerekiyor. İki tarafı keskin bir bıçak gibi dikkatli iletişim kurulması gerekmektedir. İş ortamlarında uyumlu olmaya ve uyumu yakalamaya çalışın. Her zamankinden fazla kırılgan ve alıngan bir enerjiye girebilirsiniz. Bu noktayı şifalandırmaya çalışın. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz ve enerjinizi bu yönde kullanabilirsiniz. Çocuklar ve çocuk enerjilerin önde olduğu bir titreşimden bahsedebiliriz. Kendinizden çok çocuklara zaman harcanması gereken bir enerji mevcut.

Temmuz: Dünyada yaşama sevincinin artacağı bir ay. Daha fazla organizasyon ve sosyalleşme isteği olacaktır. Eğlence ve kendini gösterme isteği bir nebze daha önde. Sarfiyata ve lükse dikkat edilmesi gerekir. Çok fazla harcama yapma eğilimi gözükecek. Özellikle moda ve giyime fazla harcama yapma söz konusu…

Ağustos: Ağustos ayı 2021 yılı içerisinde en zorlayıcı aylardan biri olacaktır. Aslında bolluk, bereket anlamında iyi bir ay enerjisi var. Ancak sınırlar ve kısıtlamalar ile ilgili bir enerjiyi de beraberinde görüyoruz. Ancak bunun çok sert ve ısrarcı olmadan, kolay atlatılacağını söyleyebiliriz. Maddi ve yavaş ilerleyecek bir ay. Ödemeler gecikebilir.

Eylül: Eylülde özgürlük sınır tanımayacak. İçinizdeki küçük çocuk evde oturmak istemeyecek. Sokaktan eve gelmek istemeyen bir çocuk enerjisini en derinden hissedeceksiniz. Özgürlüklerin, fikirlerin, yeniliklerin şifalanacağı, güzel gelişmelerin olacağı bir ay enerjisi mevcut.

Ekim: Yeni iş görüşmeleri, yeni projeler, iş hayatında hareketlilik, piyasalarda hareketlilik. Uzmanlık konuları ön planda. Sorumluluklarınıza dikkat. Sorumluluklarınızla ilgili kırılmalar yaşayabilirsiniz.

Kasım: Duygusallık, kuşku, kuruntu ve depresif olma hali. Tüm ilişkilerde içe kapanma durumu yaşanabilir. Özellikle ilişkilerde sakin ve temkinli olun. Ani öfke patlamalarına dikkat. Hiçbir şeyi içinize atmayın. Ülkeler, anlaşmalar, barış görüşmeleri ve anlaşmalar önemli konular arasında…

Aralık: Yeni alanlarda şansınızı deneyebilir. İş değiştirebilir. Yeni imkanlar yaratabilirsiniz. Aralık ayı bolluk, bereket anlamında çok iyi olacaktır. Ancak yönetimsel olarak sertleşme eğilimi ve dünya liderlerinin sert söylemlerini duyabiliriz.

Şamanik ve maceracı 2021 yılı insanlığı değişime ve dönüşüme zorlayacaktır. Sisteme senkronize olup, bu uyumu yakalayanlar için sistem güzel bir şekilde akacaktır. Dijitalin ve teknolojinin önde olduğu bu yılın hızına uymak pek de kolay olmayacağa benziyor. Tüm dünyaya güzel bir yıl olması dileği ile…

AYNUR YÜCE