2020 yılı tüm ağırlığıyla dünyanın kalbinin üstüne oturmuş gibi. Yaşamsal alanlarda ağırlık, korku ve zor ilerleyen bir enerji herkes tarafından hissedilmekte… Tüm dünyalılar bu yılın bir rüya olduğunu ve bu rüyadan uyanmak istediklerini çok farklı şekillerde dile getirmektedirler. Hatta bunun bir rüyadan çok karabasan olduğu konusunda herkes hemfikir gibi.

İnsanlar bu rüyanın bitmesini isterken insani taraflarıyla yüzleşmekten hep kaçınmaya çalışmaya devam ediyorlar. Ancak Kasım 2020 yüzleşmelerin ve detayların önem kazandığı bir enerjiyi insanlığın önüne çıkaracaktır.

Ekim ayı biterken kasım ayına ‘’Mavi Dolunay’’ enerjisi ile giriş yapıyor dünya… En son II. Dünya Savaşında gerçekleşmiş bir doğa olayı olduğunu görüyoruz “mavi dolunay”ın. 2020 yılı olağandışı olayların olduğu bir yıl olması ile öne çıkmaktadır. İşte kendine yakışır şekilde mavi ay enerjisi ile kasım ayını da enerjisel olarak etkilemeyi başarıyor 2020. Toplumsal alanlarda algının değişeceği bir ay enerjisinin olduğunu söyleyebiliriz. Akın kara, karanın ak olduğu bir enerji mevcut. İletişim anlamında süregelen söylemlerin artık geçerliliğini yitireceği, topluma ve bireye inen bir mükemmeliyetçilik ile tüm kurumların, liderlerin sorgulandığı bir döneme pencerelerimizi açıyoruz. Değersizlik inancının gün yüzüne çıkacağı ve bireylerin sistemlerle ve sosyal devlet ile ilgili sorgulama sürecine girip, harekete geçeceği bir dönem de diyebiliriz. Dini konularda propaganda faaliyetlerinin artacağı ve din tandanslı bir eğilim olacağı görülecektir.

Adalet konusunun, dünya üzerinde sorgulanacağı ve insanların adalet ve hukuk sistemi ile ilgili düzenlemelere gideceği bir enerji ve titreşim mevcut. Sistemin, teknolojinin ve dünyanın hızına göre artık yavaş olduğunu görüyoruz. Dünyadaki sistemin geride kaldığı ve bu hıza sistemlerin yetişemediğini kasım ayı boyunca göreceğiz ve hissedeceğiz. Sistemlerle ilgili artık dönüşümün sert bir şekilde yaşanılacağının ayak seslerini duyacağız kasım ayında…

Kontrolün ve despotluğun sertleşeceği bir titreşimin gene bireyler tarafından sert cevaplandırılacağı bir etkinin varlığından bahsedebiliriz. Sınırların ve sistemlerin spiritüel anlamda da kalkacağı ve diktatör söylemlerin geri plana düşeceği bir enerjinin startı verilecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sistem çok sert ve net bir enerji ile çalışmaya başlıyor. Çok ünlü ve etkin insanların sistemden düştüğüne şahit olacağımız bir enerji mevcut. Hak, hukuk, ilahi adalet ve vebal gibi kelimelerin karşılığını bulduğu bir enerjisel açılışı görmek mümkün olacaktır.

Düzenlemenin ağırlığını ve hafifliğini dünya aynı anda hissedecek. Hangi taraftaysanız o tarafın hafifliğini veya yükünü alacaksınız gibi gözüküyor. Dengede kalmayı öğrenme ile ilgili ağır sınavların geldiği bir enerji söz konusu. Sağlık ile ilgili kısıtlamaların, düzenlemelerin geldiği bir kasım yaşanacak.

Dünyadaki en büyük güçlerden Amerika çok ciddi bir eşiğe giriyor. 2021 Amerika için oldukça zorlayıcı geçecek. Amerika köprü enerjisini yaşayacak ve hangi tarafa gideceğini bilemeyerek irtifa kaybedecek gözüküyor. Kasım ayı ile birlikte bu enerji alanını hissetmeye başlayacaklar. Seçimler sıkıntılı geçecek. Aldatma enerjisi ve şaibe enerjisi sayılarla kendini gösteriyor. Seçim sonrası sular durulmayacak gibi gözüküyor. Amerika için 2021 her anlamda dengeye zor gelecek bir yıl gibi gözüküyor…

Türkiye için 2021 yılının daha iyi geçeceğini söylemek mümkündür. Kasım ayının sonuna doğru daha ferah ve daha rahat bir enerjiye geçilecek. Ancak Türkiye bolluk bereket enerjisine girerken, yönetimsel alınan kararlarla ilgili ve sınırlarla ilgili sıkıntıların yaşanması mümkündür.

2020 yılı bir hoca edasıyla sistemi ve insanlığı tokatladı. Hala sistem doğru yola girme ile ilgili ciddi bir uyarı göndermekte… Kasım ayı düzenin, aile değerlerine sahip çıkmanın, ataları onurlandırmanın ve doğaya dönmenin önemini kavrayanlar için oldukça rahat geçecek. Düzeni ve netliği ön plana alarak yürümenin keyfine vararak, Kasım ayını güzelliklerle geçirmenizi diliyoruz. Bekarlar için ‘KASIM DA AŞK BAŞKADIR’ diyerek, bu ayın ve sonbaharın sarı, kırmızı yapraklarıyla titreşen partner enerjisinin keyfine varmanızı dileriz…

AYNUR MİRAZ YÜCE