Aşk bedende küçülür mü

Aşık olduğum yakışıklının çevresindeki kadınları gördükçe, geceleri uyuyamıyordum. Neredeyse tamamı yeryüzüne inen Tanrıçaları temsil ediyordu. Hepsi incecik, güzel ve “çağımızın gereğine” uygun olarak muhteşem Instagram pozları veriyorlardı. Yüreğimdeki adamın, onlara 100 metre bile yaklaşması benim kıskançlıktan yanmam için yeterliydi.

Aşkın ruhun enerjileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu öğreneli çok oldu aslında. Kendimize giden yoldaki ağır kabukları aşkla kırıyorduk. Biliyordum ancak bu canımın yanmasına engel olamıyordu. Kavrula kavrula kendi değerimizi, ne kadar özel olduğumuzu, yüreğin sevmesi ile aklın ilişki kurması arasındaki yol ayrımını aşkla öğreniyoruz.

Değerimizin bedeni, bedenimizin değeri…

Bedenimizle ilişkimizi doğru düzgün kurabilmenin yolu da, aşktan geçiyordu. Aşkta çuvalladığımız her anın bedelini bedenimize ödetiyorduk, “Çirkinsin, fazlan var, şişkinsin, hep ödem hep ödem, hiçbir şey sana yakışmıyor, senin yüzünden beni sevmedi” ve bunun gibi uzayıp, giden bir liste.

Ben de yaptım sizler gibi… Değerimi, değersizliğimi bedenimle açıklamaya çalıştım, elbette olmadı! Ama bu arada vücudum da itiraz etmeye başlamıştı. Zaman içinde her duygusal yıkım bir büyük bedene mal oldu. Garip bir şekilde içinden çıkılmaz bir hal aldı. Aklı başında bir kadın olarak bu konunun uzmanlarıyla yani diyetisyenlerle görüştüm; hatta bir diyet listesini de denedim. Ancak proteine pek meraklı olmayan bir kadını, proteinle zayıflatmaya çalıştılar, olmadı tabii.

İdeal kilo mu, ideal beden mi?

Hiçbir diyeti veya benzeri programı kendime uygun göremedim ben. Doğru beslenme bilgilerine hiçbir itirazım yok ancak dakika dakika yenmesi gereken gramlı veya çok da hayatın gidişine uymayan beslenme şekline duygusal olarak uyum sağlayamadım. Yapabilenlere sonsuz saygı duyuyorum o ayrı.

Bir gün ben aşkımın yanında nasıl küçücük görünebilirim diye düşünürken Dr. Fevzi Özgönül’ün “İdeal kilo yoktur, ideal beden vardır” dediğini duydum. Merak ettim kendisini. Meğer çok meşhur bir doktormuş. Hayy Kitapları’ndan kitapları, televizyonda devamlı konuk olduğu programlar ve ideal kiloya kavuşturduğu binlerce insan varmış, evet binlerce. Nereden mi biliyorum, kitabının kapağında yazıyor. Dr. Özgönül ile olan serüvenimizi Aşk Bedende Küçülür mü? yazı dizimizde takip etmenizi öneririm özellikle aşıksanız ve kolaylıkla ideal bedeninize kavuşmak istiyorsanız.

Sevgimle,

Ayşegül Kartal

aysegulkartal@yahoo.com