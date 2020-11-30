Aşk bedende küçülür mü? - 4

Çok tatlısınız. Haftalardır Pembe Nar’daki yazılarıma, vakit ayırıp, yorum yapıyorsunuz, sorular soruyorsunuz, bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz maillere bazen kahkahalarla gülüyorum, bazen de sizinle ağlıyorum…Önce güldüklerimden başlayayım, “Hikayelerde anlattığınız aşk gerçek mi, böyle sevilebilecek bir adam kaldı mı” Evet, hikayelerdeki aşk gerçek, adam da kanlı canlı İstanbul’da yaşıyor. Sevilebilecek adam kaldı mı sorunuza ise şöyle bir yanıt vereyim.

Sevmek size ait bir duygu, istediğiniz insanı istediğiniz kadar seversiniz, kim nasıl karışabilir? Ancak bu sorudan kastınız, adam beklentilerinizi yerine getirmiyor diye, “sevilemez, sevilmemeli, hatta hemen gömülmeli” kategorisine giriyorsa, buna itiraz ediyorum. Elbette benim de zaman zaman beklentilerime asla yanıt bulamadığım anlar, isyan ettiğim, hırçınlaştığım zamanlar oluyor ancak vicdanıma, aklıma, gönlüme bakıyorum, egomu şımartmamalıyım cevabıyla karşılaşıyorum. Yoksa sevişmeden ölüp, gideceğiz diye ben de perişanım ama…

Aşk Bedende Küçülür mü dizisinde, gerçekliğini merak ettiğiniz bir diğer soru da, “Dr. Fevzi Özgönül ile yaptığınız çalışmayı pandemide nasıl devam ettiriyorsunuz?” Dr. Özgönül teknolojiyle arası çok iyi olan bir doktor. Üniversite ile yapay zeka konusunda yoğun çalışıyor. Seyahatlerim veya pandemi kısıtlamaları olduğunda, interaktif hizmetlerinden yararlanıyorum. Size bu konunun Youtube videosunu vereyim:

Bir de Dr. Özgönül meseleleri o kadar sadeleştiriyor ki, ondan çok şey öğreniyorum. Zaten aşk yazılarımı da vücudun küçülmesiyle birleştirmemin nedeni o… Biz karıştırdıkça aşk da, beslenme de iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Geçenlerde yapmam gerekenleri bana şöyle anlattı, size de göstereyim, bana hak vereceksiniz: İyi hissedin, bedeni küçültün, aşkı büyütün! Sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim.

Sevgimle,

Ayşegül