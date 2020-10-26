Aşk bedende küçülür mü? - 3

Uçağın tekerlekleri yerden kesildiği anda, kalbimi sevdiğime emanet edip gittiğimi biliyordum. Bedenim, aklım, zihnim Londra uçağında maskenin ardında gizliydi ama yüreğim gelmeye direniyordu. Varlığımdaki insanın ona çok iyi bakacağından hiç kuşkum yoktu tıpkı benim gibi; aşkını avuçlarımın içinde sakladığım gibi saklayacaktı.

Aldığımız nefese tat veren aşk; zaman zaman gizli, yasak veya karşılıksız oluyor, olabilir elbette. Böyle anlarda en sık düştüğümüz tuzak, alamadığımız tadı zihnimizi en kolay kandırabileceğimiz yerlerde, yemek sofralarında, pastanelerde arıyoruz. Kendimize sus payı veriyoruz. Kendimizle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Biliyoruz ki, yüreğimizin parçalanmış haline bakarsak, onunla konuşmamız gerek.

Onu üzdüğümüzü itiraf etmeliyiz, değerimizi ayaklarımızın altında çiğnediğimizi görmemiz gerek, yüreğimizi açtıktan sonra elbet aşkın bize koşarak geleceğini hatırlamamız gerek. Bedenimizi büyüterek, uyuşturarak, o sevgiliden diğerine koşarak, içerek, boyanarak, soyunarak, devamlı çalışarak bu yüzleşmeden kaçamayız.

Böyle bir yüzleşmede Dr. Fevzi Özgönül ile çalışmaya başladık. Beraber sindirim sistemini keşfediyoruz. Hayatı, aşkı nasıl sindiremediğimizi görüyorum. Vücudun sağlığı ve bedenin küçülmesi için erkenden kahvaltı etmeyi öğrendim. Sabah 7 de kalkar kalkmaz kahvaltı ediyorum, ekmek, simit, börek yemiyorum. Bedenime taze sebzeler, yeşillikler, zeytin, peynir, yumurta, çiğ kuruyemiş veriyorum; seviniyor. Bu programda en çok şaşırdığım şey, kolaylıkla simitten vazgeçmem oldu. Nasıl olduğunu anlamadım, görmek bile istemiyorum.

Öğle yemeğini de geciktirmiyorum. Annelerimizin pişirdiği ne varsa yiyorum. Bedenimi ağırlaştıracak, pilav, börek, ekmek hariç… Çünkü henüz hayatı sindirmeye hazır değilim. Öğle yemeğini de saat 14:00’ten daha geç yemiyorum. Yemeğin yanında mutlaka çiğ ceviz, badem, fındık…Tüm bu yenilikler beni kendime getirdi. Tatlı yeme isteğim tamamen kayboldu. Farkında olmaksızın, bir anda tatlı krizlerim bitti. Artık yüreğimin sesini daha rahat duyuyorum. Dr. Özgönül’ün tatlı krizleriyle baş etmeyi anlattığı Youtube videolarını da buraya koyayım, o benden daha iyi anlatır…