B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

B12, insan vücudu için gerekli olan önemli bir vitamindir. B12 kalın bağırsak ve ince bağırsakta az miktarda sentezlenebilmektedir.

B12 Vitamini Nedir?



Suda çözünebilen bu vitamin, yüksek ısıya maruz kalması durumunda fonksiyonunu yitirir. B12 vitaminin vücut içinde birçok mekanizmada görevlerinin varlığı söz konusudur. İçeriğinde bulunan kobalt mineralinden dolayı kobalamin olarak da bilinmektedir.



B12 vitamini, Sağlıklı bir insanın karaciğerinde yaklaşık olarak 2 mg olarak bulunur. Ayrıca diğer vücut bölgelerinde 2 miligram olmak üzere toplamda olarak 4 mg kadar depolanmaktadır. Depolanma miktarı düşük olan bir vitamindir. Bu özelliği sebebiyle günlük olarak alınması önerilen vitaminlerdendir.



B12 Vitamini Kaç Olmalı?



B12 vitamini, merkezi sinir sisteminin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereklidir. Sağlıklı bir insan vücudunda olması gereken B12 vitamini değerinin olması gereken düzeylerde varlık göstermesi önemlidir. Buna göre B12'nin makul olan oranın 500 - 700 aralığında olması gerekir.



B12 vitaminin içeriğinde bulunan kobalt, insan vücudundaki ki en farklı ve önemli vitaminler arasındadır. B12 vitamini içeriğindeki kobalt bakımından diğer vitaminlerden ayrılır. Vitaminin B12 normal değerlerin altında olması durumunda;



- Halsizlik

- Ayakta yangı hissi

- Depresif hareketler,

- Hastalıklara daha kolay yakalanma durumu,

- Anemi gibi önemli sağlık sorunlarının ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir.



Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri



B12 vitamini içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle vücudun ihtiyacı olan B12 vitamin ihtiyacı karşılanabilmektedir. Ayrıca B12 vitamin haplarıyla da bu ihtiyacın karşılanması mümkün olabilmektedir. Ancak bazı durumlar B12 vitamini yüksekliğine neden olabilmektedir. Buna göre;



- Doktor önerisi olmadan B12 vitamin takviyesi almak,

- B12 içeren yiyecekleri çok fazla miktarlarda tüketmek,

- Böbrek hastalıkları,

- Hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıkları,

- Kanser,

- Lösemi başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları,



Hayvansal gıda tüketimi olan mide ve ince bağırsak hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde B12 vitamini eksikliği olması nadiren görülen bir durumdur. B12 vitamini eksikliği genellikle emilim problemleriyle ya da emilim olmamasına bağlıdır. Buna göre;



- Bağırsağın B12 vitaminini absorbe edememesi,

- Gastrektomi ameliyatı,

- Yaşın ilerlemesi,

- Pankreas hastalıkları,

- İnce bağırsak rezeksiyonu,

- Whipple sendromu,

- İnce bağırsakta bakteri artışı,

- Parazitler,

- Korozif madde,

- HIV enfeksiyonu,

- Helikobakter pilori,

- Transkobalamin eksikliği,

- Pernisiyöz anemi,

- Açıklanamayan anemi,

- Bazı otoimmün hastalıklar

- Kronik gastrit,

- Yeterli kontrol altına alınamayan fenilkotüniri,

- Zollinger Ellison sendromu,

- Bazı durumlarda lenfoma ve karaciğer hastalığı gibi faktörler ve hastalıklar B12 düşüklüğü nedenleri arasında olabilmektedir.