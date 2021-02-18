Bağımlılık Nedir, Kaça Ayrılır? Bağımlılık Çeşitleri Nelerdir?

Özellikle günümüz de birçok bağımlılık türünün olduğu bilinmektedir. En çok bilinen ve birçok kişiyi etkileyen bağımlılıkların başın da sigara, alkol ve internet bağımlılığı gelmektedir.

Bağımlılık Nedir, Kaça Ayrılır?

İlk olarak bağımlılık konusunda bahsedilmeden önce ne dolduğu ve ne çeşit oldukları öğrenilmelidir. Birçok bağımlık türü bulunmaktadır. Genel olarak bağımlılıklar bireyin elinde olmadan bazı şeyleri yapmaya zorunlu hissetmesi olmaktadır Bağımlılıklar temelde ikiye ayrılır. Bu iradeli bağımlılık ve iradesiz bağımlılık olmaktadır. İradeli bağımlılıklar daha çok bir irade içinde bırakılabilen alışkanlıklar olmaktadır. Rengin bir internet bağımlısı olduğunu düşünen birey oldun.

Bu birey istese bir hafta boyunca hiçbir nöbet veya kriz geçirmeden internetsiz kalabileceği var sayıldın. O zaman bu birey bu sınavı başarı ile geçer ise iradeli bağımlı olmaktadır. Fakat bir hafta değil bir saat bile internetsiz kalınca bazı kriz durumları içinde oluyor ise bu durum iradesiz bağımlılık olmaktadır.

Bu birey için daha çok bağımlıktık durumu oldukça ileri safhaya taşınmıştır. En hızı şekilde bir uzmandan yardım alınmasında fayda vardır. Bireylere yardım edilir iken onları çok fazla sıkmamama gerekir. İlk olarak kavga halinde olmadan bağımlılık belirtilerini hastaya sunulması gerekir. Devamında birey kendinin bağımlı olduğuna ikna olunca tedaviye başlanır.

Bağımlılık Çeşitleri Nelerdir?

Pek çok bağımlılık çeşidi bulunmaktadır. Bu bağımlılık çeşitleri arasında bilinene ve en çok konuşulanı internet, Sigara, alkol, uyuşturucu, yemek ve hız bağımlılıkları olmaktadır.