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19.02.2021 - 19:14 |

Bağırsak Gazı Neden Olur? Bağırsak Gazının Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak gazı sindirim sistemi rahatsızlıklarından bir tanesidir. Özellikle pek çok sebebe bağlı olarak bağırsak gazı gelişebilmektedir. Bağırsak gazı midede gaz yaptığı gibi bağırsaklarda da önemli tahribata uğratmaktadır. Bundan dolayı bağırsak gazının mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Bağırsak gazı internette de sürekli olarak araştırılan bir rahatsızlıktır. Peki bağırsak gazı neden olur? Bağırsak gazının belirtileri nelerdir? İşte bağırsak gazı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Bağırsak Gazı Neden Olur? Bağırsak Gazının Belirtileri Nelerdir?
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Bağırsak gazı, gaz sancısına da neden olmaktadır. Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında yer almaktadır. Bağırsaklarda aşırı bir şekilde gaz birikmesi sonucunda ortaya çıkan komplike rahatsızlıklarının bütününe denilmektedir. Bağırsak gazı gaz sancısına neden olduğundan dolayı bu durum zaman zaman kalp krizi ile de karıştırılmaktadır.

 

 Bağırsak Gazı Neden Olur?

 1) Hareketsiz Bir Yaşam

 Hareketsiz bir yaşam bağırsak gazının en büyük nedenleri arasındadır. Hareketsiz bir yaşam geçirdiğiniz dönemde bağırsaklarda aşırı bir şekilde gaz birikir. Aynı zamanda aşırı gaz birikmesinden dolayı gaz sancısı da meydana gelmektedir.

 2) Sakız Çiğnemek

 Sürekli olarak sakız çiğnemek de hava yutmaya sebep olmaktadır. Hava yuttuğunuz durumda bağırsaklarda da gaz birikmesi ortaya çıkmaktadır. Bağırsak gazları sakız çiğneme ile daha da fazla artmaktadır.

 3) Lifli Gıdaların Tüketilmesi

 Aşırı bir şekilde lifli gıdaların tüketilmesi de yine bağırsak gazına neden olmaktadır. Bundan dolayı lifli gıdaların yanında protein ağırlıklı olarak beslenmek gerekmektedir. Lifli gıdalar sindirilmesi kolay olan ancak fazla gaz yapan yiyecekler arasındadır.

 4) Baharatlı Yiyecekler

 Baharatlı yiyecekler de yine aynı şekilde bağırsak gazına neden olmaktadır. Baharatlı yiyecekler sadece bağırsaklarda değil midede de gaza neden olabilir. Bundan dolayı gaz sancısının önüne geçmek ve bağırsaklarda ki gazları azaltmak amacı ile baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

 Bağırsak Gazının Belirtileri Nelerdir?

 1) Geğirme

 Bağırsak gazı rahatsızlığı çeken bir kişi sürekli olarak geğirme şikayeti yaşayabilir. Özellikle yemeklerden sonra ve yemeklerden öncede geğirme gerçekleşir. Geğirme gün boyu devam edebilir ve kişiyi uzun süre rahatsız eder.

 2) Gaz Çıkarma

 Bağırsak gazının fazla olduğu durumlarda hem anüs yolu ile hem de geğirme yolu ile atılmaktadır. Bağırsak gazının en büyük belirtileri arasında gaz çıkarma yer almaktadır. Gaz çıkarma gün boyu devam eder.

 3) Karındaki Basınç

 Bağırsağın tam olduğu bölgede sürekli olarak bir rahatsızlık ve basınç hissi yer almaktadır. Bu da yine bağırsak gazının habercisi olabilir. Karında ki basınç hissi zaman zaman üst taraflara da yayılabilir ve kendini belli eder. 

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