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10.01.2021 - 12:45 |

Bağırsak Paraziti Belirtileri Nelerdir? Kıl Kurdu (Tenyalar) Nasıl Dökülür?

Yaşamımız boyunca birçok defa farklı hastalıklarla, enfeksiyonlarla sınanırız. Özellikle bazı hastalıklarda yaşam kalitemizde oldukça fazla sıkıntıya yol açar. Bunlardan bir tanesi de bağırsak parazitleridir. Özellikle bağırsak parazitleri kişilerin bağırsaklarında meydana gelen enfeksiyonlardır. Bu sebeple bağırsak parazitleri ile ilgili birçok detay merak edilmektedir. Bağırsak parazitleri ile ilgili detayları derledik.

Bağırsak Paraziti Belirtileri Nelerdir? Kıl Kurdu (Tenyalar) Nasıl Dökülür?
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Bağırsak paraziti diğer adıyla kıl kurdu olarak bilinen parazit özellikle bağırsaklarda oldukça sık rastlanan bir parazit tipidir. Daha çok okul çağındaki çocuklarda görülen bu hastalık ebeveynleri de telaşlandırmaktadır. Bu sebeple bağırsak parazitleri ile ilgili merak edilen detaylar oldukça fazladır. Kişiler bağırsak parazitleri ile ilgili merak ettikleri detayları arama motorlarında araştırmaya başlar.

 Bağırsak Paraziti Nedir?

 Bağırsak paraziti diğer adıyla kıl kurdu olarak bilinen minik solucanların neden olduğu bir bağırsak enfeksiyonudur. Her yıl milyonlarca insanı etkisi altına alan bu parazit özellikle okul çağındaki çocuklarda oldukça yaygın görülmektedir. Küçük iplik parçaları gibi görünen bu parazitler 6 hafta kadar yaşayabilir. Kıl kurdu kişilerde daha çok kaşıntı ve rahatsızlık hissi verir. Tedavisi kısa sürer.

 Bağırsak Paraziti Belirtileri Nelerdir?

 Bağırsak paraziti diğer adı ile kıl kurdu birçok sebepten dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bağırsak paraziti belirtileri ise;

 - Makatta veya vajinal bölgede kaşıntı. Özellikle gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli hale gelebilen bu kaşıntılar yaşam kalitesini düşürmektedir.

 - Uykusuzluk huzursuzluk ve rahatsızlık hissi aralıklı şekilde karın ağrısı ve mide bulantısı bağırsak parazitlerinin çok olduğu kişilerde karşılaşılan belirtilerdir. Bu parazitlerin en yaygın belirtisi ise anüs çevresinde kaşıntı ve uykuda huzursuzluk şeklinde görülür. Özellikle geceleri uykuda rahatsızlık durumu daha yoğundur.

 Kıl Kurdu (Tenyalar) Nasıl Dökülür?

 Kıl kurdu kolay bir şekilde tedavi edilen enfeksiyonların başında gelmektedir. Bu tedavi tekrardan enfeksiyon oluşumunu önlemeye yöneliktir. Kıl kurdu tedavisi iki şekilde yapılmaktadır.

 - 6 haftalık hijyen takvimi

 - İlaç tedavisi.

 İlaç tedavisinde; kullanılan ilaçlar evdeki herkese verilmelidir. Aile arasında bulaşma riski yüksek olan bu enfeksiyon genel olarak ailedeki herkesin kontrol altına alınabilmesi için ilaçların tüm aile bireyleri tarafından kullanılması gerekmektedir.

 Kıl Kurdu Nasıl Geçer?

 Kıl kurdundan kurtulmak için hijyen ve bakımı oldukça dikkat etmek gerekir.

 - Eller düzenli olarak yıkanmalı

 - Sıkı iç çamaşırları tercih edilmeli

 - Pijamalar düzenli aralıklarla değiştirilmeli

 - Tüm çarşaflar nevresimler günlük olarak değiştirilmeli

 - Yaşam alanı her gün paspaslanmalı ve süpürülmeli

 - İç çamaşırları her gün mutlaka değiştirilmeli

 - Tırnaklar kısa tutulmalı

 - Tırnaklar ısırılmamalıdır.

 

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