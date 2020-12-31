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31.12.2020 - 09:15 |

Bağırsakları hızlandırıyor! Günde 1 fincan tüketin

Sebze suları ve bitki çayları bağırsakları çalıştırmak için çok faydalı olmaktadır. Fitoterapi Uzmanı Dyt. Rumeysa Kalyenci, bağırsakları hızlandıran ve ödem attıran çay tarifini paylaştı. İşte detaylar...

Bağırsakları hızlandırıyor! Günde 1 fincan tüketin
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Bitki çaylarının sayısız birçok faydası var. Ağır gelen bir öğünün rehavetinden kurtulmak için ödem attıran nane, ıhlamur ya da zencefil gibi bitki çayları kişiler tarafından sıkça tercih edilebiliyor. 

İşte bağırsakları hızlandıran çay tarifi...

Malzemeler:
1 çay kaşığı tıbbi nane yaprağı
1 çay kaşığı melisa yaprağı
1 çay kaşığı mayıs papatyası
1 çay kaşığı kişniş tohumu

Yapılışı:
Tüm bitkiler karıştırılıp 200 ml kaynamış ve dinlendirilmiş su içerisine eklenir ve 10 dk. demlenir. Günde 2 kere yemekten sonra 1 fincan tüketilebilir. Bu çay her defasında taze demlenmelidir.

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