Bağırsakları hızlandırıyor! Günde 1 fincan tüketin

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BALIK

Bugün Ev hayatınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Başkalarının sözlerinden etkilenebileceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız durumlar oluşabilir. Hayatınızda uğraştığınız durumlara yön vermek isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gündelik işlerde ani değişiklikler yaşanabilir. Uğraştığınız işlerde kopmalar olabilir. İlerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Başkalarının sözlerinden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili konuları netleştirmek isteyebilirsiniz. Önünüze çıkan engelleri aşma konusunda daha istekli olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yetenekleriniz sayesinde ön plana çıkabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel niyetlerinizi ortaya koyup başladığınız işlerde başarılı olacağınız zamanlar var. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylarda ani kopmalar yaşanabilir. Tepkilerinizi daha yumuşak göstermelisiniz. Gün içinde engelleri aşmak için, başkalarına dayalı davranışlar sergileyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde sonlanmalar olabilir. Gizli kalan konularla uğraşmanız gereken bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından etkileneceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Kendi iç dünyanızdaki konular işlerinizi etkileyebilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Endişelerinize yenilmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentilerinizle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bugün sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Onların fikirlerinden etkileneceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Günlük işlerde ani kopmalar yaşanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Üzerinde uğraştığınız işlere yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Üstlerinizle ilgili konuları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Annenizle ilgili olayları ihmal etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni ufuklara açılmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için önünüze farklı yollar çıkabilir. Uğraştığınız işlerde ani değişiklikler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Başkalarına duyarlı davranabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Endişe ve korku duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Günlük işlerde ani değişiklikler söz konusu. Parasal konularda yenilenme süreci yaşayabilirsiniz. Gün içinde başkalarının hayatlarına daha duyarlı yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylara verdiğiniz tepkiler önem kazanabilir. Denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Bugün karşınızdaki insanlara daha toleranslı davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizdeki değişikliklere ayak uydurmaya çalışabilirsiniz. Yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz işlerinizdeki engelleri açmak için kendinizi yorabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmeyin. Beraber çalıştığınız insanların dertlerine ortak olacağınız zamanlar var. Öğle saatlerinde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ani değişiklikler olabilir.Devamını Oku Devamını Oku