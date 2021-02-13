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13.02.2021 - 19:16 |

Bağışıklık Güçlendirici Besinler Ve Vitaminler! Bağışıklığı Güçlendirme Yolları Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada pandemi ilan ettiğinden bu yana Türkiye'de de yayılmakta olan koronavirüse karşı hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri bağışıklık sistemini güçlendirmek ve olabildiğince güçlü tutmaktır. Sağlıklı kalmaya her zamandan daha çok dikkat etmemiz gereken bu süreçte sizler için bağışıklık güçlendirici besinler ve vitaminler nelerdir? İşte, tüm detaylar...

Bağışıklık Güçlendirici Besinler Ve Vitaminler! Bağışıklığı Güçlendirme Yolları Nelerdir?
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Bağışıklık sistemi, dokulardan, hücrelerden ve proteinlerden oluşur. Bağışıklık sistemi, hücrelerdeki patojenler üzerindeki antijenlere yapışarak ve onları öldüren antikorları serbest bırakır. Bunun için bazı yiyecekleri daha çok tüketmek kişinin bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirir.

Bağışıklık Güçlendirici Besinler ve Vitaminler

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenmek büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için şu besinleri tüketmek gerekir;

Yaban Mersini: Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayacak antioksidan özellikleri taşıyan flavonoid türü içerir. Yapılan araştırmalara göre flavonoidlerin solunum yolunun bağışıklık ve savunma sisteminde önemli bir rol oynar. Bu besinleri tüketmeyen kişiler üst solunum yolu enfeksiyonlarına daha kolay yakalanıyor.

Bitter Çikolata: Vücuda çok sayıda faydaları ile bilinmesinin yanı sıra teobromin isimli maddeleri içerir. Teobrominler, bir çeşit antioksidandır. Antioksidanlar ise, vücudu serbest radikallerden korumaya yardımcı olur.

Zerdeçal: Zerdeçal, yemek pişirmede kullanılan sarı renkli bir baharattır. Yapılan araştırmalara göre zerdeçal, içerdiği antioksidan, kurkumin ve antienflamatuar etkilere sahip bulunuyor.

Brokoli: Çok önemli bir C vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda içeriğinde çok güçlü antioksidanlar içerir. Bu nedenle diyet listelerinde brokoliye de yer açmak gerekir.

Bağışıklığı güçlendirecek diğer besinler

Tatlı patates

Portakal ve asit içeren meyveler

Yeşil çay

Sarımsak

Kefir

Badem

Ay çekirdeği

Ispanak

Kırmızı dolmalık biber

Bağışıklığı Güçlendirme Yolları Nelerdir?

Bağışıklık sistemi, diğer bütün vücut sistemi ile koordineli olarak sadece beslenmeye değil bunun yanında hijyene ve egzersize de dikkat etmek gerekir. Bağışıklık sistemini daha çok güçlendirmek için yapılması gerekenler:

Düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemini destekler.

Sigara içmemek bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Sağlıklı kiloyu korumak gerekir.

Alkol kullanmayı kesmek ya da aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir.

Yeteri kadar uyumak gerekir.

Stresi en aza indirmek bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok önemlidir.

Doğru el yıkama ve hijyen kurallarına uymanız gerekir.

Bol bol su içmeye özen göstermeniz gerekir.

Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeye dikkat etmeniz gerekir.

Yulaf tüketmelisiniz.

Yemeklerinize bol sarımsak eklemeyi unutmamalısınız.

Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Öneriler

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, pek çok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi, hastalıkların etkilerinden daha az etkilenir. Bu nedenle olabildiğince şeker tüketimini azaltmanız gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için haftada en az iki defa balık tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda bol su içmek ve düzenli spor yaparak vücudu zinde tutmak, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Yemeklerinizi yaparken bağışıklık sisteminizi güçlendirecek soğan ve sarımsağı sıkça kullanmaya özen göstermeniz gerekir.

Bağışıklık Sisteminin Önemi

Bağışıklık sisteminin güçlü kalması, hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Bağışıklık sisteminiz güçlü ise, hastalığa yakalansanız bile hastalığın etkilerini daha az hissedebilirsiniz. Bu nedenle olabildiğince bağışıklığınızı güçlendirecek olan vitamin ve mineral içeren sebze ve meyveleri bol miktarda tüketmeniz gerekir.

Kendinizi tüm hastalıklardan korumak ve daha sağlıklı bir yaşama sahip olmak için yemekte çeşitliliğe özen göstermeniz gerekir. Tek düzey beslenmek, bağışıklık sistemini zayıflatacağı gibi çok çeşitli ve karma beslenme düzeni ise, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bu nedenle beslenmenize özen göstermeli kırmızı et, balık, tavuk ve sebze tüketimine dikkat etmeniz gerekir.

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